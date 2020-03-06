Дорожная полиция начала сопровождать транзитные автоперевозки

Движение автотранспорта, перевозящего транзитные грузы через Азербайджан, обеспечивается в сопровождении сотрудников полиции, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МВД.

После вспышек заражения коронавирусом в соседних с Азербайджаном странах, по поручению Президента Ильхама Алиева движение грузовых транспортных средств, въезжающих в Азербайджан из этих стран, в том числе, из Ирана обеспечивается полицейским сопровождением.

Ввиду усиления контроля перевозки транзитных грузов через Азербайджан режим сопровождения обеспечивается до тех пор, пока транспортные средства находятся в пределах страны, и отдых водителей вне автомобилей разрешается только в установленных местах.

В местах отдыха водители обеспечиваются питанием за счет МВД. Здесь созданы специальные молельные комнаты и помещения для прохождения медицинского обследования. После отдыха водители в сопровождении дорожной полиции продолжают путь. Им не разрешается общаться с местными гражданами на протяжении всего движения, и останавливать транспортные средства вне графика, за исключением чрезвычайных ситуаций.