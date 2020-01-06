Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей

Государственные номера транспортных средств всегда должны быть отчетливо видны, как того требует закон «О дорожном движении», сказал начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев. Об этом сообщает в понедельник Trend.

«Невыполнение этого требования водителями транспортных средств считается нарушением правил эксплуатации автомобиля», — сказал он.

Однако, по его словам, некоторые водители, не соблюдают это требование, ссылаясь на дождливую погоду.

Гулиев напомнил, что согласно ст. 342.1.7 Кодекса об административных нарушениях, несодержание в чистоте государственного регистрационного знака движущегося транспортного средства, влечет наложение штрафа в размере сорока манатов.

| 2020-01-06T14:02:51+00:00 6 января 2020, 14:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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