Дорожная полиция Азербайджана предупредила водителей

Государственные номера транспортных средств всегда должны быть отчетливо видны, как того требует закон «О дорожном движении», сказал начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции полковник-лейтенант полиции Руфат Гулиев. Об этом сообщает в понедельник Trend.

«Невыполнение этого требования водителями транспортных средств считается нарушением правил эксплуатации автомобиля», — сказал он.

Однако, по его словам, некоторые водители, не соблюдают это требование, ссылаясь на дождливую погоду.

Гулиев напомнил, что согласно ст. 342.1.7 Кодекса об административных нарушениях, несодержание в чистоте государственного регистрационного знака движущегося транспортного средства, влечет наложение штрафа в размере сорока манатов.