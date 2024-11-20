Главное управление дорожной полиции города Баку провело очередной рейд, направленный на предотвращение въезда легковых автомобилей на автобусные полосы.

Как сообщает #, в ходе рейда были остановлены нарушающие правила водители, с ними провели профилактические беседы и предоставили информацию о требованиях правил дорожного движения.

В ведомстве заявили о регулярных мероприятиях для обеспечения бесперебойного движения общественного транспорта.

«Въезд на автобусную полосу — это не только нарушение правил, но и административное правонарушение. Мы призываем водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Помните, что даже малейшая невнимательность может привести к необратимым последствиям», — сообщили в Управлении.