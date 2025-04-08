Главное управление государственной дорожной полиции (ГУ ГДП) Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения в связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщили в ГУ ГДП, по прогнозам синоптиков, с сегодняшнего дня до 12 апреля погода в стране резко ухудшится, ожидается сильный ветер и осадки, а температура воздуха снизится на 5-10° по сравнению с предыдущими днями.

В связи с этим дорожная полиция просит участников движения быть внимательными на дорогах в дождливую и ветреную погоду, выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями, соблюдать достаточную дистанцию ​​и следить за техническим состоянием транспортных средств, а владельцам и водителям прицепов, тентов и длинномерных грузовиков следует обращать внимание на упаковку перевозимого груза.

ГУ ГДП также призывает пешеходов быть более внимательными в непогоду, ходить по тротуару, не выходя на проезжую часть, и переходить дорогу только через пешеходные переходы.