Дорожная полиция Азербайджана обратилась к водителям и пешеходам в связи с непогодой

В связи с непогодой Главное управление дорожной полиции (ГУДП) обратилось к водителям и пешеходам, сообщает Управление.

В связи с сильным ухудшением видимости в темное время суток в условиях нестабильной погоды, наблюдаемой в большинстве регионов республики, ГУДП МВД призывает водителей быть чрезвычайно внимательными и осторожными, не совершать маневры и обгоны без крайней на то необходимости, выбирать скоростной режим в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями. Пешеходы также должны особенно внимательны, учитывать, что приближающийся автомобиль может не сразу остановиться в связи с мокрым дорожным покрытием, переходить дорогу строго в установленных местах, не выходить на проезжую часть.

| 2020-03-02T15:55:45+00:00 2 марта 2020, 17:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (1 оценок, среднее: 10,00 из 10) Загрузка...|

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