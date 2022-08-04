«Мы приступили к работам, техника работает, дорога строится и завершится к весне следующего года. Мы разделили работы на три этапа и активно строим». Об этом перед заседанием правительства Армении сегодня заявил министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян, отвечая на вопрос о строительстве альтернативной дороги в Ханкенди, которая не будет проходить через город Лачин.

Напомним, что ранее Армения подтвердила строительство автодороги М2 через населенные пункты Тех и Корнидзор Сюникской области. Новая автодорога М2 в объезд Лачинского коридора соединит Ханкенди с Арменией и заменит действующую дорогу через город Лачин и село Забух.