Дорога ложка к обеду: пчеловоды сейчас нуждаются в госсубсидиях

Развитие пчеловодства в нашей стране в последние годы поддерживается государством. Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, физическим и юридическим лицам, занимающимся пчеловодством, в течение пяти лет, начиная с 2018 года, установлены субсидии в размере 10 манатов за содержание каждой пчелиной семьи.

Председатель Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддин Хасратов отметил, что два года назад число пчелиных семей в Азербайджане составляло 200 тысяч, а в этом году оно достигло уже 500 тысяч: «Увеличилась также и производительность: если раньше с одного пчелиного улья мы получали 10 килограммов меда, то сейчас производительность увеличилась на пять килограммов. В конце мая мы начнем качать первый мед в 2020 году, и этот процесс продолжится до конца августа».

По его словам, в 2019 году в Азербайджане были произведены для продажи шесть тысяч тонн меда, а потребность населения в нем, согласно расчетам за прошлый год, составила пять тысяч тонн. Это означает, что в стране имеются достаточные запасы меда для удовлетворения потребности населения. Тем не менее в страну продолжают экспортировать в большом объеме дешевый мед из Ирана и Украины, что, как сообщил он Trend, негативно сказывается на продажах местных пчеловодов.

Но в период особого карантинного режима продажа продуктов пчеловодства возросла на 20%, сказал Хасратов.

Пчеловод Руслан Далаев рассказал#, что если сравнивать с ситуацией 10- и даже 5-летней давности, то в стране действительно стали производить больше меда.

«Ожидается, что в сравнении с прошлым годом, этот сезон будет более урожайным, конечно, если погода не подведет. Что касается продаж в карантин, то могу судить по себе и знакомым пчеловодам. У многих карантин негативно сказался на продажах, можно сказать был застой. Сейчас многие покупатели ждут свежий мед. Рост продаж на 20% — небольшая цифра, чтобы привязывать его к карантину, это может быть и совпадением», – отметил он.

По словам пчеловода Олега Багрова, в карантин было много желающих приобрести мед, но они не могли доставить его в Баку. Потому продаж было меньше, чем раньше. Неизвестно пока, что в этом году будет с ярмаркой меда в столице, а ведь многие пчеловоды возлагают на нее надежды.

Он отметил, что появилось много новых пчеловодов, и в этом есть заслуга государственной поддержки данной сферы. «Что касается производства меда, то в этом году его ожидается много. Коронавирус негативно повлиял на людей и на экономику стран, а вот природа отдохнула. Она очистилась, такого не было давно, может лет 10. Обильно цветет акация, и не только она», – говорит Багров.

В районе уже не найти ни вощины, ни рамок, все раскупили. Как раз сейчас пчеловодам нужны субсидии, чтобы закупать необходимый материал. Им эти деньги необходимы – надо делать отводки, ящики, рамки. Но когда их дадут, пока неизвестно. Если, скажем, их дадут в августе-сентябре или позднее, когда сезон закончится, то некоторые пчеловоды могут потратить их не на пчеловодческое хозяйство.

Вице-президент Федерации профсоюзов «Хидмет-иш» Джамаладдин Исмаилов отметил, что благодаря развитию пчеловодства все больше людей в регионах приобщаются к данной сфере, которая может приносить неплохой доход.

«Но важно, чтобы мед был качественным, а это во многом зависит от того, было ли много цветущих растений и деревьев, от погоды. Иногда вижу пасеки, которые расположены там, где нет никакой растительности, и все время задаюсь вопросом, чем же в этом случае питаются пчелы. В горах больше цветов, больше возможности кормиться пчелам, но это если не зарядят дожди. В низменных районах начали сажать подсолнечники, гранаты, абрикосы. Это будет стимулировать развитие пчеловодства. Но изменение климата негативно влияет на пчел и развитие пчеловодства», – отметил он.

По его мнению, никто не может точно знать, сколько в стране производится меда. Могут быть лишь приблизительные данные. Многие пчеловоды реализуют мед соседям и знакомым.

«Что-то не заметно переизбытка отечественного меда на рынке. А вообще, к сожалению, культура потребления меда в стране развита слабо и надо больше просвещать граждан о пользе этого продукта. Чаще в регионах покупают молочную продукцию, мясо, а вот мед покупают не так часто. Возможно, – предположил он, –люди просто боятся приобрести некачественный товар, ведь не все в нем разбираются, а платить немалые деньги за сахарную патоку под видом меда никто не хочет. Потому покупают в основном те, у кого есть доверенные продавцы, в качестве продукции которых они уверены. В пчеловодстве важны знания, потому для тех, кто хочет заняться этой сферой, нужно организовывать региональные семинары с привлечением специалистов».

По словам Дж.Исмаилова, пчеловодство в стране развивается и при поддержке международных организаций, и при поддержке государства.

«Государство выплачивает субсидии за каждый улей. Но помощь должна быть своевременной, то есть субсидии должны выдавать тогда, когда они особенно необходимы. У нас же с этим сложности, и не только в области пчеловодства. Например, субсидии на покупку удобрений фермерам также часто выдают с задержкой. Нужно улучшить исполнение, ведь недаром говорят, что дорога ложка к обеду»,–подчеркнул он.