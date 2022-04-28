Экс-президент США Дональд Трамп в своих показаниях в рамках иска активистов против охранника политика заявил об опасности помидоров, которые могли использовать как метательное оружие. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Beast.

По данным издания, экс-президент США давал показания в октябре 2021 года, но обнародованы они были только на этой неделе. Отмечается, что допрос длился несколько часов. В иске мексиканские активисты обвинили охрану политика в нападении в Нью-Йорке в 2015 году.

Трамп объяснил суду свое высказывание о том, что нужно пресечь попытки бросить помидоры.

«Помидоры, когда они начинают делать подобное, это очень опасно. Этими штуками убить можно», — рассказал Трамп.

Бывший президент США отметил, что лишь предупредил своих охранников быть начеку, ведь существуют фрукты еще опаснее томатов, например, ананас.