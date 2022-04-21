Указом главы государства о регистрации прав собственности на дома, что были отстроены на госсредства при ликвидации последствий различного рода бедствий, ожидается решение жилищных проблем множества наших граждан, уверены в экспертных кругах.

Напомним, что в первых числах апреля Президент Ильхам Алиев подписал очередной документ для решения проблемы отсутствия прав на жилье. Указ называется так: «Об оформлении прав на жилые дома и квартиры в многоквартирных жилых домах, построенных на госсредства при ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных катастроф и военных операций, а также регулировании вопросов по земельным участкам, где они расположены».

Все это, безусловно, облегчит процедуры оформления врав на жилье, уверен специалист по недвижимости Рамиль Гасымзаде. По его свидетельству, документом охвачены такие жилые строения, что были отстроены и переданы людям вместо пострадавших от различных стихийных бедствий – наводнений и землетрясений. Речь о жилищном фонде, построенном преимущественно в Шамахынском и Исмаиллинском районах. Помимо этого, множество домов было разрушено и повреждено в прифронтовой зоне – Тертерском, Физулинском и других районах в ходе Отечественной Карабахской войны – их владельцы тоже получили новые жилые метры.

«Сейчас они нуждаются в оформлении, а владельцы должны получить право собственности. Соответственно, Государственная служба реестра недвижимого имущества Госкомимущества призвана такой жилищный фонд задокументировать, — пояснил Гасымзаде в беседе с #. – При этом весь процесс, сопряженный с получением гражданами свидетельств о регистрации права собственности, будет финансироваться из госбюджета».

Другим, тоже апрельским указом, последовали некоторые изменения в Постановление № 439 «Об утверждении «Перечня документов, подтверждающих приобретение прав на недвижимое имущество, приобретенное до вступления в силу Закона «О государственном реестре Недвижимость».

Как отмечается в самом документе и по словам аналитиков, изменения нацелены на упрощение процедур документации жилья. «До того многие затруднялись с подачей заявлений для государственной регистрации домов в сельской местности и пригодной зоне, возникали проблемы с документацией, выданной таким владельцам в советское время. Эти проблемы вкупе с пробелами в законодательстве устраняются», — заметил Гасымзаде.

По его словам, оба документа нацелены на устранение подобных пробелов и решение многолетнего вопроса с регистрацией прав на жилье.

В силу упомянутых причин порядка сотни тысяч частных домов и квартир в многоэтажных жилых зданиях, расположенных в столице и на Абшероне, не проходят государственную регистрацию, отмечает эксперт недвижимого рынка Эльнур Фарзалиев. Он рассказал, что многие такие дома были построены еще в советское время, часть их была отстроена, начиная с 90-х гг. прошлого столетия. И хотя дома стоят уже около века, они все еще не оформлены, у владельцев нет выписки из Госреестра недвижимого имущества. «Страдают от этого не только граждане, — говорит эксперт. — Сегодня масса сделок в нашей республике связана с куплей – продажей недвижимости, а значит, государственный бюджет не получает существенную часть полагающихся налоговых отчислений. Все это актуально для периферии столицы, бакинских сел и домов, сосредоточенных на Абшероне, в Масазыре, Хырдалане и пр. Там построен и активно строится индивидуальный жилищный фонд, который не проходит должной регистрации».

При этом сложности владельцев таких домов изначально кроются в использовании под строительство земельных участков иного целевого назначения. Причем, строятся таким образом не один – два дома, а целые поселки. Потому, считает Фарзалиев, следует первостепенно изменить, вернее, адаптировать целевое назначение таких территорий – там, где это возможно сделать. Если же такое невозможно, т.е. территории непригодны для строительства, то люди должны переехать, а правительство – подумать над компенсацией. «Полагаю, вскоре мы увидим позитивные подвижки», — сказал он.