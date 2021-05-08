Должность директора школы – это не привилегия: каким должен быть отбор кандидатов?

Директор школы – должность ответственная и требующая как профессионализма, так и высоких моральных качеств. Во многом от него зависит, насколько в вверенном ему учебном заведении будет эффективно осуществляться образовательный процесс.

Недавно министерством образования были инициированы проверки деятельности районных отделов образования, сельских школ и других подведомственных структур, которые выявили ряд серьезных нарушений. Итогом стало увольнение директора школы № 2 села Гарабаглы Сальянского района Эмина Байрамова и исполняющего обязанности директора школы села Ени Улуханлы Лятифа Гамбарова за допущенные серьезные нарушения в руководстве и контроле, злоупотребление должностными полномочиями, неисполнение обязанностей и должностных функций. Также приказом министра образования за допущенные в работе недостатки освобождены от занимаемых должностей директора школ № 1 и № 6 города Масаллы Мирханым Гусейнова и Эльман Назаров соответственно. За некачественное выполнение трудовых функций, халатное отношение к исполнению обязанностей строгий выговор с последним предупреждением получили директора трех сельских школ.

Заслуженный учитель Азербайджана Асиф Джахангиров отметил в беседе с #, что нынешняя система отбора кандидатов в директора школ неудовлетворительная. Она не позволяет выявить, какими управленческими качествами обладает человек, его инициативность, креативность, любовь к детям, компетенции в области политики образования и реализации этой политики и т.д. Важно также учитывать психологические особенности кандидатов–уровень тревожности, агрессивности. Вообще параметров очень много.

«Кандидаты должны проходить несколько разных тестирований. Они, на мой взгляд, должны даже писать эссе на образовательные и управленческие темы. Но сейчас министерство образования как раз планирует менять модель приема на курсы кандидатов на резерв директоров школ»,–сказал он.

Эксперт подчеркнул важность такого резерва, сказав, что такая практика стала применяться несколько лет назад. Благодаря этому, директора приходят на работу уже подготовленными. В советское время подобный опыт был, но тогда были просто списки работников образования, которые могут быть выдвинуты на должности директоров школ.

По словам Джахангирова, если в советский период и до недавнего времени всегда говорилось, что учитель –ключевая фигура в образовании, в организации учебно-воспитательного процесса, то сейчас и директор является ключевой фигурой.

Он подчеркнул, что обязательно должны быть критерии оценки деятельности директоров школ. Некоторые считают, что один из таких критериев–сколько выпускников поступило в вузы. Но, как говорит заслуженный учитель, удельный вес такого критерия должен быть очень низким. Сдача экзамена в высшее учебное заведение во многом ориентируется на субъективные факторы. Никто не знает, ходил ли поступивший к репетиторам, почему он решил поступать и т.д.

«Деятельность учителей и директоров должна проверяться в динамике и по определенным критериям должны быть ежегодные мониторинги, которые показывали бы уровень развития школы за отчетный период. Должность директора школы – не привилегия, а возможность улучшения деятельности школы для человека, который желает что-то изменить к лучшему в системе общего образования»,–подчеркнул Джахангиров.

Правила, по которым выбирают директоров школ, не раз менялись. Уже несколько лет кандидаты в централизованном порядке сдают экзамен из несколько этапов. Об этом # сказал заместитель председателя общественного совета при Минобразования Надир Исрафилов. Одно из требований–не менее 5 лет работы в системе образования.

«Но проблема была в том, что раньше, если директор совершал какой-то проступок, в чем-то был виновен, его освобождали от должности с пометкой, что он уволился по собственному желанию. Его поступок не становился достоянием общественности, и это было неправильно. Общественность должна знать о таких фактах, и это послужит другим уроком, они не будут считать, что им все сойдет с рук. Хорошо, что и о выговорах с указанием причины сейчас говорят, а не умалчивают. В работе школ важна прозрачность»,– сказал он.

По его словам, нарушения могут быть разными, например, несправедливое распределение часов между педагогами. В каждом конкретном факте нужно разбираться.

Как говорит Исрафилов, общественный совет уже поднимал и поднимет снова, вопрос о том, чтобы директоров школ назначали регионально, чтобы они работали недалеко от места жительства, как и педагоги. Нередко бывает, что они работают далеко и дорога занимает так много времени, что усталость сказывается на работе.

Что касается резерва директоров, то он также отметил его важность. По его мнению, основной резерв директоров должен состоять из завучей, имеющих большой опыт работы, ведь по сути именно завуч во многом управляет школой. А из наиболее передовых педагогов должен быть резерв на должность завуча.