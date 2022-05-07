Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров за 2021 год задекларировал доход в размере 26,5 млн рублей — это в 14 раз меньше, чем за 2020 год. Такие данные приводятся в декларации о доходах, размещенной на официальном сайте главы Чечни.

Согласно представленным данным, Кадыров владеет двумя земельными участками площадью 3 668 кв. м и 28 361 кв. м, жилым домом площадью 2 344,3 кв. м. Задекларированная сумма его дохода с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 составляет 26,5 млн рублей.

У главы Кадырова, его жены и 11 несовершеннолетних детей в пользовании находится жилой дом площадью 300 кв. м.

Согласно декларации, личного транспорта у него и его жены нет. Супруга главы Чечни в прошлом году заработала 1,5 млн рублей. Она также владеет квартирой площадью 209,8 кв. м.

При этом в 2020 году доходы Кадырова составили 381 млн рублей.