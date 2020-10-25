Дочь героя, погибшего в Карабахе: Час возмездия так близок, и я смогу исполнить мечту папы

«Я продолжатель папиных идей и принципов. Стараюсь быть достойной дочерью своего отца. Также как и он, всегда буду защищать интересы своей Родины», — Регина Ковалева не понаслышке знает, что такое мужество, отвага и готовность к самопожертвованию ради самых высоких идеалов.

Ее отец — Национальный герой Азербайджана Юрий Ковалев, погибший в Карабахе, прожил недолгую, но яркую, полную беззаветной любви к Родине жизнь и навсегда остался в памяти народа как отважный и доблестный сын Азербайджана. Ему было всего 26 лет…

В интервью # Регина рассказала, что значила для Юрия Ковалева война в Карабахе, о чем он мечтал, и как рисковал жизнью ради этой мечты:

— Азербайджан свято чтит память своих отважных сыновей. Сегодня, на пути приближающейся победы над армянскими оккупантами народ с особым трепетом вспоминает тех, кто отдал свои жизни за освобождение Родины. Среди них — ваш легендарный отец. Какие воспоминания у вас остались о нем?

— Моей сестре было четыре года, а мне два, когда погиб папа. И поэтому у меня не сохранились воспоминания. Но, я создала его образ по фотографиям и рассказам о нем. Мама и бабушка показывали мне фотографии, а благодаря их рассказам я знаю, каким он был. Друзья папы, соседи, до сих пор рассказывают мне истории, связанные с ним. А его сослуживцы рассказывают, какой он был в боях. Я все слушаю, читаю, и меня переполняет чувство гордости. Но честно признаюсь: где-то я им завидую. Потому что они могли с ним разговаривать, его видеть, а я нет.

Я часто хожу к папе, разговариваю с ним. Не могу сказать, что стоя над его могилой, могу держаться. Слезы так и катятся из глаз. Смотрит с надгробной фотографии ясный взгляд, знаете, как будто бы живой, и мне всегда кажется, что я смогу услышать его голос, добрый и такой родной. Но, только фото и свежие цветы. И сколько бы не прошло времени, я не могу поверить, и не хочу…

Эта боль выворачивает наружу всю меня каждый день, каждый час и секунду. И я с этим живу. Больно.

— В мае Юрию Ковалеву исполнилось бы 55 лет. Он мечтал поднять наш флаг над Шушой. Сегодня приближается этот счастливый момент. Какие чувства вы испытываете?

— То, что я испытываю невозможно выразить словами. Мурашки по коже, замирание сердца и слезы. Управляю ли я этими эмоциями? Скорей всего, это любовь к Родине управляет мной.

Азербайджан — это Родина, за которую нужно сражаться, это Родина — семья. Это Родина — любовь, жажда жизни.

Сегодня подвиг наших героев, стойкость наших солдат, это как рассказ в книге о мужестве, верности долгу, силе духа и неумирающей, несмотря ни на что, надежде.

Сегодня мужеством исполнены страницы истории нашей Родины. И в эти судьбоносные для нашей страны дни, меня переполняет чувство гордости и благодарности. Ведь час возмездия уже так близок, и я смогу исполнить мечту папы.

— Имя Юрия Ковалева носит одна из школ в Баку. Участвуете ли вы в торжественных мероприятиях, посвященных нашим героям?

— Конечно, наша школа № 229 чтит память о своем герое. И наша семья всегда активно принимает участие в этих мероприятиях. Пользуюсь случаем, выражаю благодарность директору школы и педагогам. В школе педагоги в первую очередь заботятся о том, чтобы маленький человек стал человеком с большой буквы. Чтоб его стремление и желание были направлены на созидание и развитие в себе тех качеств и ценностей, благодаря которым из малыша вырастет настоящий патриот и гражданин своей страны. Хочу отметить тот факт, что не только 229 школа, но и школа номер 189-190, а именно 4F класс принимает активное участие в памятных для нашей семьи днях. И за это я выражаю благодарность всем педагогам и родителям. Отдельно хочу поблагодарить ученика школы номер 189-190 Омара Исмаилова.

Он пообещал мне вернуть Шушу и Ханкенди!

Вы можете себе это представить? Маленький, девятилетний человек, глядя мне в глаза дал обещание. А я, каждый раз, глядя в глаза наших маленьких патриотов, вижу светлое и счастливое будущее Азербайджана.

— «Карабах – моя работа, моя боль, моя печаль» — эти строки, которыми Юрий Ковалев подписал фотографию, отправленную домой с фронта, стали знамениты на всю страну. Расскажите об этой истории…

— В первую очередь, это очень сильная фраза. В ней вся его боль за Карабах. Те, кто видел папу в экстремальных ситуациях, говорили, что ему было незнакомо чувство страха.

Он перечеркнул страх.

«Юра, за тобой охотятся», — говорили ему. «Уж много ты насолил армянам». Но папа продолжал воевать. Его никто и ничего не останавливало. На это он всегда говорил: «Там, в Карабахе, такие же женщины, такие же дети, и я в их лице защищаю свою семью».

— Что рассказывала вам мама о героическом отце?

— Она до сих пор рассказывает, каким он был. Рассказывает, что он очень любил свою семью. Он был очень храбрым, добрым, отзывчивым и очень мужественным. У нас дома постоянно собирались гости, его друзья, но даже сидя за столом, разговор был только о Карабахе. Он мало находился дома, в основном вся жизнь его состояла из командировок. Дни, когда он находился дома, для нас были самыми счастливыми. Это было для нас как глоток воздуха.

Знаете, я каждый день нуждаюсь в нем. И с каждым днем все сильнее и сильнее…

— Помимо общественной деятельности, чем вы еще занимаетесь?

— В нашей семье общественной деятельностью занимаются двое. Это я и мой дядя — Виталий Ковалев. Брат Национального героя Азербайджана. Я являюсь членом правления Ассоциации русской молодежи Азербайджана. Возглавляю молодежную группу Низаминской районной организации Русской общины. Я также участвовала в конференции «Геополитическая ось Москва – Баку», которая проходила в освобожденном от армянской оккупации селе Джоджук Мерданлы Джебраильского района. Принимаю активное участие в партии «Новый Азербайджан» Низаминского района (YAP). Также уже 13 лет я работаю в сфере туризма.

— Азербайджан обрел независимость, но не растерял своей интернациональности. Какие качества современных азербайджанцев вы могли бы выделить?

— Нашему народу присущи лучшие качества — доброта, отзывчивость, любовь и миролюбие. Я стараюсь замечать и выделять эти качества в каждом человеке. Ведь я воспитана именно так. Мы единый и неделимый народ. Мы все достойные граждане нашей страны. Неважно, какой ты национальности. Важно оставаться людьми и уважать друг — друга. Жить и гордиться своей Родиной, как гордились ею наши отцы. А если Родине нужна помощь, то мы, все как один, должны встать на ее защиту. Я могу смело сказать, что сегодня мы, как никогда, сплоченный народ!