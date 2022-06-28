До 6 батальонов Вооруженных сил Беларуси усиливаются на белорусско-украинской границе и пытаются вести воздушную разведку в приграничных с Украиной и Польшей районах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник. «Определенные подразделения вооруженных сил Республики Беларусь до 6 батальонов усиливают участок белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях, пытаются вести воздушную разведку в приграничных с Украиной и Польшей районах», — сказал Мотузяник.

Также, по его словам, продолжает сохраняться угроза применения Россией ракетного вооружения и авиационных ударов с территории Беларуси.