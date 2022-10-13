Министерство культуры выделило 203,6 тыс. манатов на проведение XIII съезда Союза писателей Азербайджана (СПА).

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в министерстве.

В Союзе писателей сообщили, что напрямую обращения в Минкультуры в связи с этим вопросом не было:

«В то же время отмечаем, что в течение года соответствующая структура выделяет финансовые средства для обеспечения деятельности творческих союзов. В связи с организацией XIII съезда Союза писателей Азербайджана Министерство культуры 6 октября перечислило на счет союза 203,6 тыс. манатов».

Съезд Союза был запланирован на 30 сентября этого года, но был отложен. Председатель СПА, народный писатель Анар Рзаев сообщил, что точная дата съезда станет известна после решения финансовых вопросов: «Как только деньги переведут на счет, определимся с точной датой».

Ожидается, что съезд писателей состоится до конца октября.