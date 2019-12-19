До индексации пенсий остался месяц

Ежегодно в январе правительство индексирует пенсию и пенсионный капитал. Согласно действующему законодательству, в январе наступающего года размеры пенсий будут пересмотрены к уровню роста средней зарплаты в предыдущем году, а пенсионный капитал подлежит индексации в соответствии с уровнем инфляции, — сообщил # руководитель Центра экономического и социального развития (ЦЭСР) Вугар Байрамов.

По свидетельству экономиста, сие означает, что в следующем месяце ожидается индексация пенсионных пособий. Уже в январе следующего года пенсии в Азербайджане будут проиндексированы. При этом накопления граждан, имеющих пенсионный капитал, но не достигнувших пенсионного возраста, также будут пересмотрены к росту цен.

Уровень индексации пенсий пока не определен, поскольку показатели прироста средней зарплаты и инфляции будут официально заявлены только в начале следующего года. «Во второй половине января наступающего года Государственный комитет статистики отчитается по поводу среднегодового прироста зарплат по стране. При этом, согласно официальным данным, в январе-октябре текущего года среднемесячная номинальная заработная плата азербайджанцев выросла на 13,7% к сопоставимому периоду прошлого года. Среднегодовая инфляция за девять месяцев составила 2,6%.

В свете новых механизмов пересмотра пенсионных пособий напомним, что под занавес лета текущего года указом главы государства были утверждены очередные изменения в закон «О трудовых пенсиях» — при ежегодной индексации пенсионного капитала страховой части личного счета берется за основу годовой уровень инфляции. До этого пенсионный капитал, наряду со страховой частью трудовой пенсии подвергается ежегодной индексации к уровню роста среднемесячной номинальной зарплаты.

По словам Байрамова, в этом решении отразились предложения центра, представленные правительству в минувшем году: «В прошлом году наш центр выступил с предложением скорректировать механизмы формирования пенсионного капитала, который значится в страховой части личного счета, беря за основу не среднемесячный прирост номинальной зарплаты, а с учетом официально заявленного годового уровня инфляции. В то же время мы считаем важным усовершенствовать механизм и методологию расчета официального годового уровня инфляции».

Он отмечает, что такая необходимость вызвана тем, что в иные годы, особенно когда менялся обменный курс, уровень инфляции был высокий. В таких условиях индексация пенсий к реальному уровню роста цен не представлялась возможной, поскольку пенсии пересматривались к годовому уровню роста номинальной зарплаты. Скажем от себя, что в текущем году официальная инфляция озадачила даже видавших виды экономистов, отмечающих, что заявленный среднегодовой уровень роста цен противоречит экономической науке и практике.

По результатам десяти месяцев текущего года в годовом исчислении рост денежной базы девятикратно превысил темпы роста ВВП, составив 10 млрд. 674 млн. 500 тыс. манатов и увеличившись к показателю начала года на 1 млрд. 128 млн. 800 тыс. манатов, или 11,8%, сказал по этому поводу экономист Губад Ибадоглу. По его убеждению, Государственный комитет статистики манипулирует показателем инфляции, а реальный рост цен даже превышает 10-процентную планку.

Примечательно, что в годы двузначной инфляции пенсионный капитал индексировался к темпам роста средней зарплаты, теперь же, в условиях стабильно низкой инфляции его индексируют к приросту цен.