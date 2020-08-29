До и после

Откройте любую газету, журнал, сайт и обязательно наткнетесь на рекламу: до и после. Чаще до – это что-то не очень симпатичное, а вот после, красота невероятная. Обычно — это реклама косметических услуг. Мы видим неухоженное лицо до, а после – небесную красоту, которую можно было бы предложить в качестве модели художникам Ренессанса. Хотя, те художники все же остались бы при своем мнении, выбирая естественную красоту, со всеми вытекающими последствиями. Кроме эстетических клиник, «до и после» рекламируют фирмы, проводящие ремонт жилья, ну и другие компании, из тех, кому не хватает фантазии придумать, что-нибудь поновее. Принцип понятен. Было плохо стало очень хорошо.

А теперь попробуем применить этот принцип к обществу. На глазах у нас разворачивается политико-социальный сериал, который так и хочется назвать «До и после». Условия карантина, а тем более нашего особого карантина, длящегося шестой месяц, могут довести людей, не прошедших боевой закалки, до нервного срыва. Тем, кому повезло с пропуском в районы, закрытые для большинства, могут позволить себе сменить обстановку. Ну и конечно, многое могут себе позволить те, кто все эти режимные ограничения создает. В социальных сетях с возмущением обсуждали поездку в один из районов дамы, представляющей ВОЗ. А причем здесь «до и после», спросите вы?

Свадьба, которая пела и плясала, стала темой номер один бакинского сегмента ФБ. Свадьбу внучки действующего президента НАНА обсуждают все. О том, кто там был, кто какой тост произнес, кто во что был одет, какие украшения надела одна из дам, кто как танцевал, кто снимал на видео торжество. Практически детективная история, если учесть тот факт, что свадьбы запрещены. И тут мы становимся очевидцами того самого процесса: до и после. Возможно ли представить себе, что приглашенные на свадьбу в качестве оправдания стали бы винить пригласившего их вельможу в том, что он ввел их в заблуждение, ссылаясь на первое лицо? Невозможно, если бы это было «до». До того, как его сняли с его главного поста. А вот сейчас, «после», стало невозможно не сваливать на него все настоящие, прошлые и будущие грехи. Процесс в данном случае идет в обратном направлении. «После» стало намного хуже для чиновника. Те, кто вчера пел дифирамбы, сравнимые по накалу страсти с сонетами Шекспира, сегодня, почти с тем же рвением, ругают поверженного чиновника. Что удивительного? Старо, как мир. Обладающего властью славят, поверженного топчут.

Sic transit gloria mundi — Так проходит мирская слава.

В нашем конкретном случае, чиновник, потерявший власть, является в значительной степени создателем системы, базирующейся на чинопочитании, отсутствии действующих законов ( а вместо них судебная система с неизменным вопросом на устах «чего изволите?»), армии троллей, призванных хвалить и воспевать тех, на кого укажет «хозяин» и, соответственно, преследовать по его указке. Мог ли еще недавно всесильный вельможа предположить, что попадет в подобную ситуацию. Люди, привыкшие анализировать ситуацию, как правило, стараются просчитывать свои поступки и думать о последствиях. Однако, довольно часто, персоны, долгое время облеченные властью, теряют чувство реальности и перестают адекватно воспринимать реальность. И потом, он ведь привык к вседозволенности. Сложно перестроиться так быстро. Вельможа, окружая себя послушными, льстивыми и лживыми подчиненными должен был быть готов к тому, что при любой неординарной ситуации, его окружение, для того, чтобы не потерять нажитое и остаться на плаву, будет изо всех сил открещиваться от него. Такое поведение соответствует их «принципам».

Меня всегда удивлял прием «До и после». Психология Золушки, замученной жизнью, затравленной мачехой, вдруг получившей, в качестве приза за хорошее поведение, не только королевские наряды, но и принца и полцарства в придачу. Почему обязательно надо стать жертвой, замордованной обстоятельствами, чтобы потом, «отомстить» обидчикам и возродиться, как птица Феникс из пепла?

В наших условиях для того, чтобы сделать карьеру, нужно пройти путь от наивной Золушки до злой мачехи. Злая мачеха, будет злой с бедной падчерицей, но невыразимо льстивой и любезной с важными особами. Те, кто соглашается на такой путь, могут посмотреть на вельмож из нашего социума. Выбрав этот путь, они, если повезет, станут такими же. Те, кто хочет остаться наивной Золушкой, вынуждены согласиться на гонения. Возможны исключения из правила, но на то они и исключения.

Самые счастливые, на мой взгляд, это те, кто не верит в «до и после». Они идут вперед в своем темпе, по своим принципам, не доказывая никому и ничего, и только заботясь о том, чтобы личность не обмельчала и не растворилась в обыденном, чтобы было время посмотреть на небо и подумать о вечном.