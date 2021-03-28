«До дефолта в Армении дело не дойдет. Точнее, не дадут…»

Армении грозит дефолт наподобие того, что был в России в 1998 году. Об этом, как передает NEWS.am, заявил экономист Тадевос Аветисян.

Как известно, в августе 1998 года в России объявили дефолт по основным видам долговых обязательств, а также об отказе от удержания стабильного курса рубля по отношению к доллару.

Аветисян пояснил, что размер госдолга за 2,5-3 года вырос на беспрецедентные 27% в драмовом выражении. Кроме того, ВВП за этот период рос в несколько раз медленнее, чем внешний долг.

«Экономический спад, начавшийся в 2020 году, продолжается и в 2021 году. За счет чего будет обслуживаться долг? Из доходов госбюджета. Если доходы снижаются, наблюдается экономический спад, то растет и реальная необходимость увеличить госдолг, а возможности его обслуживания снижаются», — отметил эксперт.

Аветисян пояснил, что если сопоставить все эти факторы, то можно сказать, что Армения стабильными шагами идет к дефолту.

К каким последствиям для Армении может привести дефолт? К росту числа безработных? К усилению миграционных настроений? Как может воспользоваться такой ситуацией Азербайджан как сосед? Возможно, это подтолкнет Ереван стать более сговорчивым в вопросах развития экономических отношений с Баку, что предусмотрено в Трехстороннем заявлении о прекращении огня.

Ситуацию прокомментировал # независимый эксперт в области экономики, профессор Университета Xazar Фуад Расулов:

— Начну с конца. Не думаю, что нынешние проблемы в экономике заставят армян стать сговорчивее. По крайне мере, в ближайшее время. Во всех своих бедах они по-прежнему винят нас и Турцию. Достается также и России.

Пока не произойдут изменения в их сознании, пока они не начнут анализировать свои ошибки и принимать их, все действия в рамках Трехстороннего соглашения будут осуществляться только под давлением. И в большей степени давлением России.

Что касается экономики Армении, то очень трудно давать какие-то прогнозы. Сейчас в Армении часть экспертного сообщества говорит о скорейшем крахе не только экономики, но и государства в целом. А другая часть экспертов настроена более оптимистично.

Лично мое мнение заключается в том, что существует слишком много сопутствующих факторов, объективных и субъективных, без учета которых невозможно строить прогнозы.

Субъективные факторы – это внутриэкономическая и внутриполитическая обстановка в стране. Пока ситуация в стране не нормализуется, для построения более или менее реальных прогнозов недостаточно сигналов, то есть информации.

Восстановление послевоенной экономики, да еще в условиях пандемии, — это новая, до сих пор неизведанная в мире ситуация. Стандартные рецепты скорее всего не сработают.

В любом случае, в Армении возлагают все надежды на внешнюю помощь. Здесь не только диаспора, но и Евразийский экономический союз, отдельно Россия, отдельно Европа, Америка. Мне кажется, что там сейчас состояние – «надо собирать с миру по ниточке».

Могу предположить, что 2021 год для Армении будет не годом начала восстановления экономики, а скорее годом осознания всей глубины кризиса экономики.

Дело в том, что в Армении часто и много говорят о восстановлении и развитии экономики, но ничего не говорят об инструментах. Не говорят, за счет чего будет обеспечиваться это развитие.

Драйвером экономического роста Армении является горнодобывающая отрасль. Однако, заслуга в этом, скорее, принадлежит конъюнктуре мировых рынков, которая в настоящее время стала неблагоприятной для Армении. К тому же горнодобывающий комплекс республики устарел и нуждается в модернизации. Реальный спад наблюдается в сфере производства электроэнергии, и опять же связано это с изношенностью материальной базы отрасли. И так почти во всем.

Армения все эти годы в основном занималась имитацией развития экономики и сейчас оказалась в очень непростой ситуации. Конечно же, число безработных будет расти, и миграция из страны продолжится. Но тем не менее, мне кажется, что до дефолта дело не дойдет. Точнее, не дадут…

В то время как мировая экономика вступила в период вялого восстановления, на 2021 год у Армении в основном расчет на восстановление динамики денежных переводов из России, что приведет к частичному восстановлению рыночного спроса и чуть оживит экономику.