Киев набрал достаточно партнеров для проведения запланированного на 23 августа саммита переговорной площадки «Крымская платформа», но не хочет раскрывать список участников. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, отказавшийся отвечать на вопрос о составе участников саммита в опубликованном в четверг интервью украинскому изданию «Лига.нет».

«Я не хочу облегчать дело Службе внешней разведки РФ. Поэтому мы не разглашаем список стран, которые уже согласились», — пояснил глава МИД позицию Киева.

В то же время он утверждает, что «для проведения приличного саммита» достаточно партнеров. «Саммит пройдет, будет успешным. Наша цель — исправить ошибку, совершенную в 2014 году. Это отсутствие какого-либо международного механизма, который в итоге, я уверен, приведет к деоккупации Крыма. Мы эту ошибку исправим», — подчеркнул Кулеба.

Создание «Крымской платформы» инициировал президент Украины Владимир Зеленский для координации усилий на международном уровне по возвращению полуострова под юрисдикцию Украины.