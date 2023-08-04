Инвестиции в размере 1 млрд евро необходимы для создания инфраструктуры по вывозу украинского зерна и другой сельхозпродукции в третьи страны через границу с Польшей.

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Польское агентство печати.

«Уже полтора года мы хотим увеличить транзит украинского зерна в третьи государства, особенно в Африку. Однако для этого необходимы инвестиции, и мы повторяем наши конкретные предложения [Европейской] комиссии, чтобы увеличить пропускную способность инфраструктуры», — заявил постоянный представитель Польши при Евросоюзе Анджей Садош.

По данным агентства, около 500 млн евро необходимы для строительства на польско-украинской границе терминалов для большегрузных автомобилей, еще 500 млн евро потребуются для модернизации пограничной железнодорожной инфраструктуры.

В июне этого года через Польшу из Украины было вывезено 260 тыс. тонн пшеницы и кукурузы, что более чем в два раза превышает показатель марта.