Для разгона демонстрантов полиция в Гонконге применила слезоточивый газ

Гонконгская полиция в воскресенье применила слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстрантов в деловом центре города. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Акция протеста с участием сотен человек проходила в сквере Чатер гарден с разрешения властей и изначально носила мирный характер. Однако, полицейские остановили мероприятие и прибегли к разгону после провокаций и агрессивных выходок, устроенных отдельными радикалами в масках.

Участники митинга требовали введения системы прямых демократических выборов в Гонконге и международных санкций в отношении чиновников, которые, по их мнению, не обеспечивают соблюдение прав человека. (ТАСС)