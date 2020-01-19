Для разгона демонстрантов полиция в Гонконге применила слезоточивый газ

Гонконгская полиция в воскресенье применила слезоточивый газ для разгона антиправительственных демонстрантов в деловом центре города. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Акция протеста с участием сотен человек проходила в сквере Чатер гарден с разрешения властей и изначально носила мирный характер. Однако, полицейские остановили мероприятие и прибегли к разгону после провокаций и агрессивных выходок, устроенных отдельными радикалами в масках.

Участники митинга требовали введения системы прямых демократических выборов в Гонконге и международных санкций в отношении чиновников, которые, по их мнению, не обеспечивают соблюдение прав человека. (ТАСС)

| 2020-01-19T18:06:02+00:00 19 января 2020, 20:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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