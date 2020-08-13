Для отдыха в Турции понадобятся маски и расширенные страховки

Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал об условиях отдыха на турецких курортах. Об этом сообщают «Известия».

Он посоветовал россиянам приобретать расширенные медицинские страховки, которые покрывают медуслуги при заражении коронавирусом.

Дипломат также призвал следовать на отдыхе рекомендациям Роспотребнадзора, соблюдать правила гигиены, социальную дистанцию и заботиться о здоровье.

«Нужно помнить, что эпидемия не закончилась, в Турции ежедневно фиксируется свыше тысячи новых случаев. Поэтому и ношение медицинских масок остается обязательным в большинстве городов страны», — напомнил Ерхов.

Он добавил, что за несоблюдение правила о масках действует штраф около $122.