Для одних – развлечение, для других–мучение: эксплуатации диких животных в центрах отдыха должен быть положен конец

Дикие животные в клетках на территории центров отдыха и заведений общепита призваны привлечь в них больше посетителей. По идее вид мучающихся волков, медведей, лис, диких птиц должен напротив способствовать оттоку клиентов. Но не для всех это удручающая картина, многие приезжают в такие объекты семьями, чтобы дети могли посмотреть на зверюшек.

Подобное содержание диких животных является нарушением закона, и время от времени таких узников Минэкологии изымает, а владельцев заведений штрафует, но проблема от этого не исчезает. Так, недавно в центре отдыха Yaşıl Göl в Агстафинском районе изъяли две пары медведей и волков и отправили их на реабилитацию для последующего выпуска в дикую природу. Владельца центра оштрафовали на две тысячи манатов, что является более чем скромным наказанием за содеянное. Этот случай далеко не первый, и очевидно, что те, кто держат диких животных на своих объектах, совсем не боятся наказания.

Проблема использования диких животных в сфере развлечений, а центры отдыха также относятся к данной сфере, в нашей стране актуальна уже много лет. Об этом «Зеркало» заявил глава Общественного объединения защиты животных Азербайджана Азер Гараев.

По его словам, подобное происходит преимущественно в слабо развитых экономически и культурно странах.

«Если говорить о Европе, то такая эксплуатация животных имеет место, например, в Болгарии, которая является менее развитой по сравнению со многими другими странами ЕС. Диких животных часто эксплуатируют в Афганистане, Пакистане, Монголии, некоторых государствах Юго-Восточной Азии, в странах Африки. Возвращаясь к Азербайджану, отмечу, что нельзя сказать, что использование диких животных в индустрии развлечений имеет в нашей стране глубокие корни. Нет, нам никогда это не было присуще. Такие факты стали часто фиксироваться в прошлом столетии и перешли в 21 век»,– почеркнул зоозащитник.

По его словам, практика использования диких животных для привлечения клиентов в различные заведения началась после распада СССР.

«Так называемые бизнесмены стали создавать в принадлежащих им центрах отдыха, ресторанах своеобразные мини-зоопарки. И туда охотно идут посетители, хотя это для меня странно, ведь от одного вида несчастных, неухоженных, плохо пахнущих животных в тесных клетках должно портиться настроение. Дети, видя такое, будут считать это нормой, так что эти мини-зоопарки имеют сильный антиэкологический эффект. Откуда пошли такие «уголки живой природы?»,– удивляется зоозащитник.

Он рассказал, что видел подобный мини-зоопарк в Алтыагач, и на его возмущение, владелец заведения ответил: «А что в бакинском зоопарке, имеющем государственное финансирование, уход за животными лучше?»

По словам Гараева, безусловно, такие люди преступники, но не меньшие, а то и большие преступники те, кто призваны создавать правильный образ содержания диких животных, изъятых из природы, а делают все в точности до наоборот.

Он отметил, что животные в центрах отдыха и ресторанах становятся калеками, и прожив в таких условиях более двух месяцев чаще всего бывают обречены. Они быстро теряют качества необходимые для жизни в дикой природе и приобретают нехарактерные им качества.

«Психика животного разрушается в результате жизни в замкнутом пространстве, и кто бы что ни говорил, реабилитировать и вернуть их в дикую природу чаще всего невозможно. За ними придется всю жизнь ухаживать, кормить, или проводить эвтаназию. Ненормально, что такие мини-зоопарки существуют в 2020 году»,–подчеркнул он.

Диких животных, по словам Гараева, в центры отдыха и рестораны поставляют охотники, которых он не отделяет от браконьеров. Еще один поставщик живого товара – это сельские жители, наткнувшиеся на логово животного, и забирающие оттуда детенышей с целью их продажи. Для них дикие животные – не объект наблюдения, созерцания, а лишь источник наживы.

«Основных причин сложившейся ситуации две. И первая — это отсутствие надлежащего законодательства, регламентирующего использование животных в той или иной сфере, то есть закона о защите животных, который есть в большинстве цивилизованных стран. Именно поэтому,– подчеркивает эксперт,– там подобных фактов не встретишь. Люди везде одинаковые, и им не чуждо желание заработать, пусть и за счет страданий других, в данном случае животных. Но в развитых странах их за это серьезно накажут огромными штрафами, уголовным преследованием. Пока и у нас не будет такого же работающего закона, жестокое обращение и с дикими, и с домашними животными будет продолжаться»

В Азербайджане, как отмечает Гараев, еще в 1999 году был принят закон «О животном мире», который охватывает все, что связано с дикими животными, и в том числе в нем говорится о недопустимости нелегального изъятия диких животных из их среды обитания и использования их в тех или иных сферах человеческой деятельности. Но закон не находит свое отражение в уголовно-процессуальном производстве, а когда он не находит своего отражения в подзаконных актах, в уголовном кодексе, в кодексе административных правонарушений, то он не будет нормально работать.

«Помимо отсутствия соответствующей законодательной базы, в стране отсутствует экологическое воспитание. Во многих странах это отдельное стратегическое направление в образовании, у нас же его упразднили. Экологическое образование,– уверен эксперт,– должно быть непрерывным, и его необходимо осуществлять в детских садах, в школах, в семье, просвещать людей посредством СМИ. Только тогда будет результат».