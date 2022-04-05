Великобритания, председательствующая в апреле в Совете безопасности ООН, созывает во вторник, 5 апреля, заседание Совбеза для обсуждения массовых убийств, совершенных российскими захватчиками в Буче на Киевщине.

Как передает Укринформ, об этом постоянная представительница Великобритании Барбара Вудворд сообщила в Твиттере.

«В эти выходные на ужасных кадрах и в репортажах из Бучи мы увидели, как безоружных украинских мирных жителей расстреливали со связанными за спиной руками. Более 800 тел оставлены на улице или сброшены в братские могилы. Женщин насиловали на глазах их детей», — сказала она в видеоролике, размещенном в ее твите.

Во вторник на заседании Совета безопасности относительно Украины будут обсуждаться, в частности, доказательства военных преступлений на территории Украины, в том числе в Буче, отметила Вудворд.

«Мы используем свое председательство (в Совбезе), чтобы обеспечить прозрачность, ответственность и справедливость», – добавила она.

Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя назвал постановкой кадры из Бучи, расположенной в Киевской области.

По словам постпреда, российская сторона представит этому новые доказательства.