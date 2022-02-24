Государственный комитет Азербайджанской Республики по работе с диаспорой поддерживает тесную связь с диаспорскими организациями и активистами диаспоры в связи с ситуацией вокруг Украины. Телефонная и интернет-связь в Украине не нарушена, поэтому между нашими соотечественниками есть коммуникация.

Учитывая то, что в Украине проживает большое число азербайджанцев, в Раде азербайджанцев Украины создан оперативный штаб. В случае возникновения той или иной проблемы наши соотечественники, проживающие в Украине, в частности, регионах, где наблюдается напряженность, могут связаться по телефону +380442773489 и email адресу [email protected]

Оперативный штаб Рады азербайджанцев Украины функционирует круглосуточно для оказания нашим соотечественникам любой моральной и информационной поддержки в связи со сложившейся ситуацией.

Отметим, что Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики также обратилось к гражданам Азербайджана, постоянно и временно проживающим в Украине: https://www.mfa.gov.az/az/news/no05922.