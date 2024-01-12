В 2024 году в мире могут появиться новые горячие точки. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на военного аналитика, старшего научного сотрудника Академии военных наук Владимира Прохватилова.

По словам эксперта, новые конфликты могут возникнуть на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Прохватилов считает, что Запад планирует госпереворот в Казахстане.

«Меня тревожит ситуация в Центральной Азии, где США и Великобритании просто по всем направлениям активизировались и пытаются оторвать Казахстан от России. Не исключаю, что Запад попытается повторить январский путч 2022 года», — заявил Прохватилов.

В январе 2022 года в Казахстане прошли массовые протесты. Жители городов Жанаозен и Актау на западе республики выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алматы — бывшую столицу и крупнейший город Казахстана.

3 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал причинами массовых беспорядков и попытки государственного переворота в стране в 2022 году нерешенные социально-экономические проблемы и общий застой.

Интересно, что можно сказать на это? Насколько высока вероятность того, что в Казахстане западные силы готовят некий путч с намерением отдалить эту страну от Москвы?

Прокомментировать данную ситуацию для # взялись известные иностранные эксперты.

Профессор эконометрики, член Нью-Йоркской академии наук, эксперт Фонда парламентаризма Казахстана Нурлан Мунбаев:

— Трудно дать однозначный ответ на этот вопрос, так как он зависит от многих факторов, включая политическую ситуацию в Казахстане и в мире, уровень развития демократии и гражданского общества в стране, отношения Казахстана с Россией и другими странами, а также от внутренних и внешних угроз безопасности.

Однако ряд фактов могут помочь сформировать представление о ситуации.

Во-первых, Казахстан является важным партнером России в регионе Центральной Азии, а также членом Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это означает, что Казахстан имеет тесные экономические, политические и военные связи с Россией, которые не могут быть легко нарушены или изменены.

Во-вторых, Казахстан проводит активную многовекторную внешнюю политику, которая направлена на установление добрососедских и взаимовыгодных отношений со всеми странами, в том числе с Западом. Казахстан участвует в различных международных инициативах и организациях, таких как ООН, ОБСЕ, ОИК, ШОС, СНГ и других. Казахстан также является стратегическим партнером США и ЕС в регионе, сотрудничая с ними в области борьбы с терроризмом, экстремизмом, наркоторговлей, ядерной безопасности и других вопросах.

В-третьих, Казахстан в последние годы проводит ряд политических реформ, направленных на модернизацию и демократизацию государственного управления, усиление парламентаризма и многопартийности, расширение прав и свобод граждан, совершенствование судебной и правоохранительной системы. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем Послании к народу в марте 2022 года представил масштабную программу политических реформ, которая получила поддержку большинства казахстанцев.

Исходя из этой информации, можно сделать вывод, что Казахстан является стабильной и надежной страной, которая стремится к развитию и сотрудничеству со всеми партнерами, в том числе с Россией и Западом. Вероятность того, что в Казахстане западные силы готовят некий путч с намерением отдалить эту страну от Москвы, кажется мне низкой, так как это противоречит интересам и воле казахстанского народа, а также нарушает международное право и суверенитет Казахстана.

Директор представительства фонда «Свободная Россия» на Южном Кавказе (Тбилиси), политолог Егор Куроптев:

— Реальная вероятность заключается в том, что Кремлю важно нагнетать агрессию и тревогу внутри России, называть все новых врагов, потому что народ России, согласно всем опросам, хочет мира, вне зависимости от результатов войны. Жены мобилизованных, сами солдаты, которые поехали на ненужную никому, кроме Путина, войну, дети, отцы — россияне ждут от властей мира, а власти пока не готовы его дать, поэтому и пытаются вернуть в Россию страх, усилить ненависть, тревогу, чтобы спокойнее и дальше вести войну к результату, который бы устроил Кремль — заморозка конфликта или мирное соглашение.

Понятно, что никакой Запад, к сожалению, ни в какие дела Казахстана или других стран не вмешивается, как бы этого ни хотелось народам многих стран, живущих под диктатурой. Но Запад на то и демократический, чтобы продвигать демократию, а не насилие или вмешательство во внутренние дела стран, которые об этом не просят. Запад отвечает перед избирателями и не может делать ничего, что может подорвать поддержку своих народов. Все что мы видим от Кремля — это стандартные инструменты пропаганды, дезинформации и манипуляций, которые Москва использует для поддержки своего статуса и своей власти.