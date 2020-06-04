Для нас «глас вопиющего в пустыне оперштабника» не являлся путеводной звездой

Ну что же, бравые азербайджанцы, которые полагали, что вирус им ни почем, сегодня пожинают горькие плоды собственной бравады.

После того, как с 1 июня, до этого пребывавших в карантинном режиме азербайджанцев, выпустили на свободу, началась «вирусная» вакханалия.

Азербайджанцы, возомнившие, что их иммунитет сильнее смертоносной «короны», бросились в вихрь игры со смертью.

Коронавирус был не против такой пляски, тем более, что «партнер» был более, чем податлив. Азербайджанцы поддались на чары «короны», и бросились в ее объятия, не думая ни о чем.

А думать-то есть над чем. Привлекательная «корона» несет за собой гибель. Говорят, что под микроскопом этот вирус довольно прекрасен. Но ведь именно красота губит весь реализм.

Вчерашний вечер азербайджанцев был омрачен новостью, поступившей из оперативного штаба при кабинете министров Азербайджана. Было отмечено, что число новых зараженных коронавирусом достигло 325. Естественно, что такой антирекорд является существенным поводом для беспокойства. И даже для паники. Но давайте взглянем правде в глаза. Сколько раз оперативный штаб при Кабинете министров обращался к населению с просьбой: носите маски. Носите маски не для проформы, а для собственной безопасности.

Азербайджанцы внимательно выслушали «оперштабников» и сделали все наоборот. Для несознательных азербайджанцев «глас вопиющего в пустыне оперштабника» не являлся путеводной звездой. В их головах звучала совсем иная музыка. Песня из фильма «Бриллиантовая рука»: «А нам все равно»…

И пока граждане Азербайджана «косили трын-траву», «корона» диктовала свои правила игры. И в этой игре, следует признать, вирус пока что побеждает.

В принципе, этого следовало ожидать. Ведь некоторые азербайджанцы категорически против всяких правил. Скажем так, у них идиосинкразия на законы. И вот результат: как было отмечено выше, за сутки 325 заразились этим смертельным вирусом.

Вы думаете, сие обстоятельство как-то повлияет на умы наших отдельных несознательных граждан? Чтобы получить ответ на этот ответ, достаточно пройтись по кафе, ресторанам, заглянуть в автобусы. И все вопросы отпадут сами по себе.

Мы как жили сами по себе, так и живем. При таком раскладе почва для «вальса короны» более, чем плодородна. Чем безответственнее граждане, тем сильнее коронавирус. Создалась парадоксальная ситуация. Простой народ не желает быть здоровым и хочет заразиться (создается такое впечатление), а вот правительство думает о нас.

Но оно долго не думало и выбрало наиболее эффективный метод: запретить. Правда, это пока на уровне проекта, но, скорее всего, в выходные нам запретят выходить из дома. Так что, запасайтесь необходимыми продуктами. Уик-энд ничего хорошего не обещает…