Аккредитованные в Азербайджане представители дипломатического корпуса и военные атташе прибыли в пункт на дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди, где размещены продовольственные грузы Азербайджанского общества Красного полумесяца (АОКП).

31 августа начался ознакомительный визит в Агдам аккредитованных в Азербайджане представителей дипломатического корпуса и военных атташе.

Как сообщает АПА, в поездке принимают участие около 60 человек из более чем 50 стран и международных организаций, в том числе из Турции, Китая, России, Японии, Швейцарии, Польши, Чехии, Болгарии, Румынии, Сербии, Аргентины, Колумбии, Мексики, Южной Кореи, Индонезии, Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Алжира, Катара, Ирака, Ирана, Афганистана, Ливии, Палестины, Украины, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Грузии, Таджикистана и других стран, Организации Объединенных Наций, Всемирной организации здравоохранения, ТюркПА, а также иностранные журналисты.

Дипломаты ознакомятся с пунктом, где находится продовольственный груз Азербайджанского общества Красного Полумесяца на дороге Агдам-Ханкенди.

Отметим, 29 августа Азербайджанское общество Красного Полумесяца организовало доставку продовольствия для удовлетворения потребностей лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском экономическом районе. На начальном этапе планируется доставка по дороге Агдам-Ханкенди 40 тонн муки.