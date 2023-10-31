«Дом Азербайджана», закрытый в течение нескольких месяцев, возобновил свою деятельность в Киеве. Такое решение было принято на отдельных заседаниях Правлений Рады азербайджанцев Украины и Объединенной диаспоры азербайджанцев Украины (ОДАУ), сообщает #.

Было отмечено, что расходы на содержание и аренду офиса, включая все долги «Дома Азербайджана», оплатит ОДАУ. Также при участии Правления ОДАУ и руководителей региональных организаций были возвращены на прежнее место флаги Азербайджана и Украины, снятые перед зданием несколько дней назад.

Члены Правления — ученые, бизнесмены и азербайджанцы, активно участвующие в общественно-политической жизни Украины — выразили несогласие с закрытием офиса, которым диаспора пользуется уже 10 лет. Было отмечено, что закрытие «Дома Азербайджана», которому принадлежит особая роль в развитии украинско-азербайджанских отношений и донесении истины об Азербайджане истин до украинской общественности, абсолютно неприемлемо. По мнению членов диаспоры, недопустимо, чтобы такая ситуация возникла в период, когда угрозы в отношении нашей страны возрастают после успешных антитеррористических операций в Карабахе.

Было заявлено, что члены ОДАУ, которые всегда рядом с азербайджанским государством и поддерживают диаспорскую политику президента Ильхама Алиева, продолжат ту же линию в этой сфере. Было добавлено, что двери «Дома Азербайджана» открыты для всех местных организаций и соотечественников, работающих в интересах азербайджанского государства.

Отметим, что Госкомитет по работе с диаспорой не оплатил аренду и расходы на содержание «Дома Азербайджана» в 2023 году. С июля текущего года владелец офиса закрыл входную дверь здания и снял с нее табличку «Рада азербайджанцев Украины».