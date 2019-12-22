Девальвация всего

В Азербайджане имеет место девальвация того, что вроде бы должно представлять ценность. Приведу конкретное подтверждение данному утверждению. Служба Государственной Безопасности распространила официальную информацию о задержании главы Акстафинского района Низамеддина Гулиева.

В сообщении говорится, что была проведена комплексная проверка на основании данных о допущении должностными лицами местных органов исполнительной власти незаконных действий, наносящих ущерб правам граждан, охраняемым законом государственным интересам, порочащих деятельность государственных органов. Подтвердятся ли выдвигаемые против него обвинения, будет ли он осужден на длительный тюремный срок — покажет время.

Меня же в данной ситуации интересует иное. Выясняется, что этот самый Низамеддин Гулиев, до того, как стать главой ИВ Акстафинского района, на протяжении долгих лет был главой ИВ Геранбойского района. Более того, согласно утверждениям местных СМИ, именно там он проявил свой «талант» взяточника во всей красе. Но, все эти годы его никто не трогал. Возникает резонный вопрос — почему? Не потому ли, что раньше у Н.Гулиева была мощная «крыша», делавшая его, а возможно и многих иных глав ИВ разных районов республики, людьми неприкасаемыми?

В конце концов, кто-то же рекомендовал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву назначить Н.Гулиева главой ИВ сначала Геранбойского, а затем и Акстафинского района. И вот этот рекомендовавший, на мой взгляд, являясь, образно говоря «гарантом порядочности» Н.Гулиева, теперь должен разделить с ним всю ответственность. Если не уголовную, то уж точно моральную. Потому, что нанесен удар по репутации самого статуса ИВ районов республики.

В народе уже сложилось мнение, что порядочный и не коррумпированный человек просто не может быть назначен на эту должность. А ведь это не так! Лично знаю массу честных, порядочных, кристально честных людей, которые ранее были главами ИВ районов республики или ныне занимают эту должность. Как им теперь быть, в условиях, когда в общественном сознании должность главы ИВ столь девальвирована и опорочена?!

А ведь, опорочена и девальвирована не только эта должность. Выясняется, что обвиняемый ныне в действиях «наносящих ущерб правам граждан, охраняемым законом государственным интересам, порочащих деятельность государственных органов» Н.Гулиев 2 сентября 2014 года был награжден орденом «Шохрет» за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана.

Да, существует презумпция невиновности и именно потому не утверждаем, что Н.Гулиев виновен во всем, в чем его обвиняют до той поры, пока это не будет доказано судом. Но, как ни крути, сам факт столь серьезных обвинений в его адрес, девальвирует и такую почетную награду, как орден «Шохрет», которой в свое время награждались действительно достойные и уважаемые в обществе люди.

Соответственно, нужно ныне спрашивать с тех, кто давал представление, рекомендацию на награждение Н.Гулиева орденом «Шохрет». Уж не та ли эта «крыша» господина Гулиева, лишившись которой он стал обвиняемым в тяжком преступлении?! Вопросы отнюдь не риторические. Ну а рассуждая шире о процессе девальвации слишком многого в Азербайджане, вынужден напомнить ситуацию в отечественных СМИ.

Просто немыслимое количество людей, совершенно случайных в нашей профессии, поднялись наверх. Одну из старейших газет на пространстве бывшего СССР, «Бакинский рабочий», возглавляет вчерашний работник страховой сферы. Фонд продержки СМИ возглавляет господин не написавший в своей жизни ни одной статьи. Главой Совета прессы является совершенно бесталанный конъюнктурщик.

А сколько дам и господ стали главредами СМИ, выполняющих роль «сливных бачков» и используемых для борьбы одних чиновников против других?! Сколько дам и господ именуют себя «генералами отечественных медиа», получая солидную помощь со стороны государства, получая звания и прочие блага, при том, что возглавляемые ими СМИ не читают «дальше поселка Баладжары»?! Сколько человек получили квартиры в первом и втором доме журналистов, нарушив сами условия и требования, выдвигавшиеся к соискателям квадратных метров?!

Продолжать тут можно еще очень долго. Увы, аналогичная ситуация сложилась и со званиями заслуженных и народных артистов и писателей. Эти звания также обесценены тем, что их обладателями уже являются некоторые дамы и господа спорных талантов, но однозначно скандальной репутации. Причем, некоторые из них рвутся ныне в депутаты Милли Меджлиса. Репутация которого также девальвированы действующими депутатами, которые несли такую ахинею, что просто уши вяли.

Таковы наши грустные реалии. Но есть надежда на то, что перемены к лучшему начались. К неудовольствию оппозиционеров, которым просто нечего будет ответить на происходящее, особенно в условиях, когда их собственная репутация обнулена коррупционными скандалами. И к ужасу тех бывших представителей власти, которые противятся ходу реформ и изменений в стране, справедливо опасаясь того, что рано или поздно спросят и с них самих за то, что произошла девальвация того, что должно по идее быть большой ценностью в глазах общества.