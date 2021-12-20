Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение «О совершенствовании управления в государственной системе дошкольного образования».

Согласно распоряжению, государственные дошкольные учебные заведения (за исключением детских домов), находящиеся в подчинении местных органов исполнительной власти (по городу Баку – Исполнительной власти города Баку, по городу Гянджа – Исполнительной власти города Гянджа), переданы в подчинение Министерства образования Азербайджанской Республики.

Кабинету Министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.