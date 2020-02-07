«Дети» Вели Газанова: он мстит и мстя его «ужасна»

Бесконечно долго можно было смотреть на три вещи: как горит вода, как течет вода и как озвучивают глупости в СМИ южного города. Причем, традиция тиражирования чепухи тут сохранялась даже после того, как со всех постов и пинком под зад был смещен многодетный отец южногородских тролей Вели Газанов. Да, он жаждал реванша, он снарядил на борьбу за депутатскими мандатами многих из своих «детей». Но, всучив им деньги и раздав задания, Газанов не учел главного — «дети» его были лишены элементарных мыслительных способностей.

Об интеллекте тут и говорить не приходилось. Но была все же робкая надежда, что они в состоянии хотя бы понимать суть того, что о них пишут на языке, который недавно был в южном городе более ходовым, чем родной. Оказалось, что и эта задача была неподъемной для привыкших бежать по команде «фас». Они поднаторели в ином. Например, в борьбе за квартиры в домах для журналистов.

О, сколько посредственных, случайных в профессии, но усыновленных Вели Газановым людей заселились в эти квартиры, оставив за бортом настоящих профессионалов журналистики! А сколько квартир обрели те, кто пользовался протекцией «папика», шантажируя тех или иных людей компроматом! И это было объяснимо. Хватательный рефлекс у тех, кого Велишка нашел на самом социальном дне, был развит прекрасно.

Именно благодаря этому к ним стекались денежные знаки, что позволяло этим лицам, духовно близким к герою булгаковского произведения по имени Полиграф Полиграфович, считать себя настоящими «акулами пера». Но, все рухнуло, как только Газанову приказали с вещами на выход. Вмиг перестал бить денежный фонтан, в виде государственных средств, отпускаемых на содержание бездарей. Это поняли и те, кого они ранее шантажировали, что в итоге привело к большим проблемам для «детей» Велишки.

Страдало даже возглавляемое его супругой издание. Да, на коррекцию внешности было потрачено больше, чем на годовое содержание этой газеты, но разве это могло остановить Газанова, который весь кипел от негодования, узнав про «обрезание» бюджета?! «Я не настолько уже здоров, чтобы пережить это «обрезание». Да и не «обрезание» это, а целая себе кастрация, шипел он.

Его многочисленные «дети» кивали головами. Они также жаждали мести. Правда, не все. Наиболее ушлые, понимающие суть процессов, решили «переобуться в воздухе». И вот — в южном городе обсуждали, как некоторые издания, еще недавно певшие дифирамбы Велишке, обрушились на него с резкой критикой. Все было в стиле Галича, в одном из стихотворений которого прямо говорилось: «Оказался наш отец, не отцом, а сукою!».

Теперь в южном городе ждали, когда сам Газанов выступит в прессе с программной статьей, в которой признает, что долгие годы он был не согласен сам с собой, что он сам себя ныне решительно осуждает и требует для самого себя самого сурового наказания. Это — на тот случай, если попытка реванша Газанова накроется медным тазом. А он пока лелеял надежды. Правда, с такими «детьми», это было проблематично.

Судите сами. Эти «отпрыски» оказались не в силах понять даже, кто автор статьи в известной южногородской газете, в чем ее главный «месседж». Они увидели там фамилию своего «брата» и давай тиражировать ерунду. Мол, статья в солидном издании была написана главредом, а не обозревателем, и посвящена она была заслуженному троллю южного города. Боюсь, эти господа, пробежавшись по «Капиталу» Карла Маркса, сочтут его недостойным изучения трудом. Ведь, там ничего нет про Велишку и его «детей».

Тех, которые «прозревают» только по команде. Причем, даже ее они выполняют убого. Вон, решили шмальнуть эти «умники» по человеку, который опубликовал в украинской прессе программный текст о выборах в парламент южного города. До той поры, пока текст был на чуждом для понимания «детей» Газанова языке, они молчали. А заголосили они после прочтения текста на родном языке. Но снова, вместо ответа на тезисы автора, они решили сосредоточиться на метании фекалий в его сторону. Так они были выдрессированы, выполнять иные команды для них было чем-то невозможным. Вот и приходится южногородцам до сих пор бесконечно долго смотреть не только на огонь и воду, но и на выкрутасы «детей» Вели Газанова.