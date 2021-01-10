Десятки протестующих против выборов в парламент задержаны в Казахстане

Полиция крупнейшего в Казахстане города Алматы задержала не менее 30 демонстрантов, протестующих против проходящих в воскресенье, 10 января, парламентских выборов в стране. По сообщениям корреспондентов, людей, пытавшихся пробиться к десяткам соратников, заблокированных СОБРом на площади Республики, задерживали на подходах к площади, на перекрестках и отправляли их в автозаки.

Акция протеста была организована незарегистрированной оппозиционной Демократической партией Казахстана во главе с Жанболатом Мамаем и движением «Оян, Казахстан» («Проснись, Казахстан). Они считают нелегитимными проводимые в воскресенье в стране выборы в мажилис — нижнюю палату парламента Казахстана и маслихаты (местные представительные органы власти). Митингующие, собравшиеся на площади Республики, скандировали: «Бойкот!» На улице Сатпаева силовиками была заблокирована еще одна группа протестующих — около 20 участников движения «Оян, Казахстан».

Задержания проводились и на площади Астана в Алматы. Здесь задерживали предположительно представителей запрещенного в Казахстане движения Демократический выбор Казахстана экс-банкира Мухтара Аблязова, который покинул страну и заочно приговорен в Казахстане к пожизненному лишению свободу. Ранее Аблязов призвал в соцсетях своих сторонников выйти 10 января на митинги во всех крупных городах Казахстана.

По словам замглавы МВД республики Арыстангани Заппарова, все задержанные были отпущены из полиции после профилактических бесед. (DW)