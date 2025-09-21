Тысячи человек присоединились к демонстрации в Нидерландах, требуя ужесточить миграционную политику страны и принять жесткие меры против просителей убежища в преддверии парламентских выборов, запланированных на конец октября 2025 года. Об этом вечером в субботу, 20 сентября, сообщило агентство Reuters. Акция была инициирована одним из правых активистов, известным в интернете под псевдонимом Els Rechts.

Полицейские сообщили, что в ходе протестов вынуждены были применить водометы и слезоточивый газ. Сообщается о тридцати задержанных. Двое правоохранителей получили травмы. «Власти не исключают, что будут произведены новые аресты, поскольку видеозаписи еще анализируются», — говорится в заметке Reuters.

Агентство со ссылкой на местные СМИ пишет, что во время демонстрации была подожжена полицейская машина, а также разбиты окна в штаб-квартире леволиберальной партии «Демократы 66» (D66). «Если вы думаете, что можете запугать нас, то вам не повезло. Мы никогда не позволим экстремистским бунтовщикам отнять у нас нашу прекрасную страну», — прокомментировал случившееся лидер партии Роб Йеттен.

Лидер крайне правой «Партии свободы» и один из самых популярных политиков в Нидерландах Герт Вилдерс был приглашен выступить перед митингующими в Гааге, но отказался это делать. Позднее он резко осудил насилие в отношении полицейских.

«Строго наказать этих негодяев. Блокировать автомагистраль и применять насилие против полиции — это совершенно, абсолютно недопустимо. Идиоты», — написал он в своем аккаунте в Х 20 сентября. (DW)