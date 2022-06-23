В опознавательную зону систем ПВО Тайваня вошли 22 китайских военных самолета. Об этом в четверг, 23 июня сообщила пресс-служба Минобороны Тайваня в Twitter.

Отмечается, что китайцам выпустили радиопредупреждения.

В сообщении говорится, что китайские военные самолеты приближались к юго-западной части острова. Тайваньские солдаты направили туда силы воздушного патрулирования и развернули зенитно-ракетные комплексы в сторону самолетов КНР.

По информации оборонного ведомства, в состав 22 воздушных суден Китая вошли: два противолодочных самолета Y-8 ASW, пять китайских истребителей-бомбардировщиков JH-7, два реактивных бомбардировщика H-6, десять ударных истребителей J-16, один транспортный самолет Y-8 EW и два самолета дальнего радиолокационного обнаружения KJ-500.

Ранее сообщалось о заявлении министра обороны Китая Вэй Фэнхэ, который сказал, что Китай будет «бороться до конца», если кто-то попытается «отделить» от него Тайвань.

Напомним, в Китае разрешили «невоенное» использование армии, что может стать подготовкой к «специальной операции» на территории Тайваня. (Корреспондент.нет)