Дешево, но недолговечно: есть ли будущее у контейнерного жилья в Азербайджане?

Из-за пандемии и связанным с ней карантином, доходы населения существенно сократились, и покупка жилья стала доступна еще меньшему проценту граждан. Некоторые эксперты считают, что стоит присмотреться к непривычным для нашей страны, но выигрышным с финансовой точки зрения, модульным домам из блок-контейнеров. Такие дома набирают популярность в мире, и в Азербайджане есть компании, которые предлагают данные строения.

Приживется ли подобный тип жилья в республике? Генеральный директор консалтинговой компании MBA Group, эксперт в сфере недвижимости Нусрет Ибрагимов уверен, что на сегодняшний день такое жилье не имеет никаких перспектив на азербайджанском рынке недвижимости.

Как заявил эксперт #, в нашей стране 99% населения предпочитает строить или приобретать каменные дома из-за их основательности, долговечности, теплоустойчивости. Такие дома могут простоять 100-200 лет, так что их можно передать потомкам, и это выгодное капиталовложение. Некоторый процент граждан предпочитает деревянные дома. Контейнерные дома практически не вызывают интереса у покупателей.

«Такое жилье хорошо, как временное, например, в качестве дачи. Для постоянного проживания – это не лучший вариант», – говорит экономист Фуад Ализаде. По его словам, стоят такие дома недорого, но особого спроса на них не будет из-за их ненадежности по сравнению с привычным жильем.

Эксперт в сфере недвижимости Рашад Алиев заявил, что модульные дома имеют несколько преимуществ. Они относительно дешевые и быстро возводятся. Но есть и минусы, в частности их недолговечность. В нашей стране к такому типу жилья относятся настороженно. В Азербайджане отдают при строительстве предпочтение тяжелым материалам.

Тем не менее, модульные объекты постепенно входят в нашу жизнь и в нашей стране появляются модульные больницы и школы. Что касается жилых домов такого типа, то, как считает Алиев, в обозримом будущем спроса на них в республике не будет. Для того чтобы к ним появился интерес, нужно улучшить их качество, сделать их более долговечными, комфортными для проживания. В условиях нашего климата в таких домах зимой может быть слишком холодно, а летом жарко.

По словам эксперта, в нашей стране прогресс в строительстве идет медленными темпами, и это вопрос, как финансов, так и традиций.

Так, в мире набирают популярность новые технологии, в частности 3 D-печать домов, но до нас они еще не добрались. Строительство по старинке пока обходится дешевле, чем внедрение чего-то нового.

«К тому же в Азербайджане популярны классические варианты жилья. У кого нет денег на то, чтобы построить дом сразу, делает это постепенно. Сначала он покупает земельный участок, потом закладывается фундамент будущего дома, и далее поэтапно осуществляется строительство. Это делает дворовую систему привлекательной», – говорит эксперт.

В случае с квартирами вариант постепенного строительства, конечно, невозможен. Но и они, несмотря на спад на рынке недвижимости, пользуются спросом. Особенно много желающих, как говорит Алиев, в период кризиса приобрести одно- и двухкомнатные квартиры. Они часто рассматриваются как временный вариант проживания, и при улучшении благосостояния владельцы таких квартир приобретают более просторное жилье.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что государство должно предоставлять квартиры офицерам, врачам, педагогам, людям искусства и науки. Остальные должны сами решать жилищный вопрос, исходя из своих финансовых возможностей. Но, несмотря на кризис и падение покупательной способности населения, интереса к контейнерному жилью, по его убеждению, в нашей стране не будет. Во многом это обусловлено особенностями национальной психологии. Подобные дома воспринимаются как что-то ненадежные, и люди предпочтут взять квартиру в ипотеку или постепенно строить каменный дом, нежели тратить средства на такую недвижимость.