В Армении долго и нудно могут убеждать человечество в своей способности создавать некий уникальный продукт. Но, рано или поздно, наступает момент, когда лопается очередной мыльный пузырь очередного армянского мифа. Так произошло и на сей раз. Дело в том, что правительство Армении одобрило финансовое соглашение с Евросоюзом (ЕС), согласно которому страна получит €3 млн. за отказ от использования слова «коньяк» при маркировке своей алкогольной продукции.

«Цель финансового соглашения — содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания «коньяк» для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках», — следует из постановления правительства РА , проект которого представил министр экономики Армении Ваан Керобян.

Привычного пафоса тут опять хоть отбавляй. В сухом же остатке имеется вынужденная мера, которой пытаются придать характер если не подвига, то чего-то героического. Дело в том, что на такого рода шаги вынуждена была пойти не только Армения. Несколько лет назад Украине тоже пришлось отказаться от привычного коньяка и шампанского из-за того, что по европейским правилам, называться так могут только напитки, произведенные во французском городе Коньяк и провинции Шампань.

Подписав соглашение о зоне свободной торговли с ЕС, Украина вынуждена была отказаться от этих наименований. Впрочем, чтобы привыкнуть к смене названия, еще есть время. Полностью перейти на названия «бренди» и «игристое» украинские производители должны к 2025 году. Вот и в данном случае имеет место такая же проблема. Ведь, бренд «коньяк» находится под охраной ЕС. Родина этого напитка – одноименный французский город. Переименовать просили еще в 1959 году, во времена СССР. Но решить дело деньгами сумели только в этом году.

При этом важно отметить, что еще в 2010 году правительство Армении приняло решение ввести для армянского бренди новое товарное наименование — «Арбун». В качестве сырья для арбуна используется произведённый исключительно на территории Армении виноградный спирт. Будет ли и далее РА пытаться покорять мировые рынки арбуном, покажет время. Но, очевидно, что это негативно скажется на продаваемости продукта. Да и многие мифы рухнут.

К примеру, кто теперь поверит в такой давний миф, гласящий о том, что сам сэр Уинстон Черчилль якобы предпочитал всем прочим напиткам именно армянский коньяк. В реальности, он отдавал предпочтение знаменитому дому Hine, коньяки которого всегда подавались в Чартвелле, его доме в Кенте. В последние годы Черчилль пристрастился к марке Réserve Des Héritiers de Jean Fremicourt. На конференции в Потсдаме он угощал участников коньяками от одного из старейших домов региона Prunier.

Никаких надежных свидетельств того, что Черчилль предпочитал армянский коньяк и что ему его доставляли из СССР, просто не существует. Да и отношения между Великобританией и СССР после окончания Второй мировой войны начали стремительно ухудшаться, что изначально ставило под большое сомнение достоверность этой истории, которая в итоге оказалась очередным армянским мифом.

Сейчас же, его продвигать станет в разы сложнее. Не будет же кто-то утверждать, что Черчилль, имея возможность потреблять прекрасные виски и бренди, как и коньяки местного и французского производства, попивал какой-то арбун?! Да и с бренди у армян проблема вырисовывается. Ведь его в мире уже тоже много. Самого разного. Например, хересный бренди, который производят на юге Испании. Или греческий виноградный бренди, который производится с 1888 года и назван по имени основателя предприятия Спироса Метаксы.

Есть еще и армяньяк, который был первым перегонным спиртным напитком во Франции. Арманьяк выдерживается дольше, чем коньяк, обычно 12—20 лет, а иногда до 30 лет. Популярная марка арманьяка — «Маркиз де Монтескьё» (Marquis de Montesquieu). Он, сразу замечу, не был армянином. Так что, и тут Армения в пролете. Что ей остается делать? Филолог Валерия Антонова предложила РИА Новости несколько вариантов, как могут называть напиток, который долгое время назывался армянским коньяком.

В числе предложений, назвать его неологизмом — новым словом, оканчивающимся на «-ньяк». Как вариант, «хайньяк». Иной вариант- назвать напиток по имени фольклорного персонажа. Тут нужно заметить, что многие из армянских политиков давно уже превратились в аналог фольклорных персонажей. Так что, не удивлюсь появлению пашиньяка или саргсяньяка, не говоря уже о про кочаряньяка.

У второго и третьего президентов РА, кстати, есть свои винно-водочные предприятия и средства для раскрутки этих брендов. Но тут в дело может попытаться влезть олигарх Царукян по кличке «Тупой Гаго», который также выпускает то, что доселе называлось коньяком. Он вполне может захотеть назвать напиток гагикньяком или коляньяком, в честь своего отца. В общем, процесс обещает быть забавным.

Мы же, в качестве резюме укажем, что цена армянского мифа оказалась грошовой. Всего три миллиона евро за то, чем десятилетиями гордились армяне — просто унизительная цена. Для сравнения скажу, что кумир многих армянских девушек Ким Кардашьян застраховала свою пятую точку на 21 миллион долларов. Получается, что зад Кардашьян стоит в разы дороже мифа про армянский коньяк. С другой стороны, пятая точка Ким — тоже новый армянский бренд. Который не придется потом переименовывать. Другое дело, что он скоро явно постареет и подешевеет, но это уже совсем иная история…