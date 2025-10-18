Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что производимые Индией ракеты семейства «Брамос» способны достигнуть любой точки в Пакистане.

«Мы теперь уверены, что наши противники не смогут больше избежать ракет «Брамос». Каждый дюйм пакистанской территории теперь в зоне поражения «Брамос», — приводит его слова издание Hindustan Times.

Сингх отметил, что события операции «Синдур» в мае против Пакистана были лишь демонстрацией возможностей индийского оборонного потенциала.

Согласно публикации, Сингх принял участие в приемке первой партии ракет, которые выпускает компания BrahMos Aerospace на новом предприятии в Лакхнау в штате Уттар-Прадеш. Министр предположил, что скоро иностранные специалисты будут прибывать в Лакхнау для изучения военных технологий.