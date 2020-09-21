Депутаты будут лоббировать бесплатный интернет для учащихся — Руфат Гулиев

Ввоз товаров личного пользования физическими лицами на территорию Азербайджана вновь ограничен недавними правками в «Порядок льготного и упрощенного перемещения физическими лицами через таможенную границу товаров, не предусмотренных для производственных или коммерческих целей».

Сообщается, что изменения вступили в силу с 21 сентября текущего года.

Нашумевшие коррективы коснулись стоимостного порога товаров для личного пользования, разрешенных к провозу физическими лицами без уплаты пошлин на таможне. К примеру, если с августа 2016 года граждане имели законное право беспошлинного ввоза товаров стоимостью $1500, то с 21 сентября этого года допустимая сумма понижена до $800. Кроме того, общая стоимость товаров, доставляемых в течение 30-ти дней на таможенную границу Азербайджана посредством международных посылок или прочих компаний-перевозчиков на имя одного и того же физического лица, снижена с $1000 до $300.

Т.е. товары на эту сумму, не предназначенные для коммерческих и производственных целей, граждане могут провозить свободно, без уплаты государственных сборов. В прежней публикации # по поводу этого нашумевшего решения https://zerkalo.az/reshenie-po-vzimaniyu-poshliny-iz-rascheta-stoimosti-odnoj-posylki-priznano-neudachnym-rufat-guliev/ депутат Милли Меджлиса, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев рассказал читателям, что члены парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждают с привлечением представителей Госкомтаможни ужесточение упомянутых правил, поскольку в документе оставались «требующие обязательной проработки нюансы». В этой связи редакция снова обратилась к парламентарию:

— Чем завершились обсуждения по этому поводу в парламентском комитете?

— Ровно месяц назад, когда вышло упомянутое постановление Кабинета министров, была моментальная реакция группы депутатов парламентского комитета по экономической политике. Сразу же во главе с председателем комитета Таиром Миркишили мы обратились в Госкомтаможни с просьбой разъяснить суть изменений, механизм их действия. В основном обсуждались следующие вопросы. В документе было написано, что лимит до $300 рассчитывается не на всю сумму покупок за месяц, а на одну посылку. Т.е. даже если стоимость одной посылки меньше $300, это не будет приниматься в расчет при последующей в течение месяца доставке. Этот вопрос решился позитивно после нашего вмешательства и теперь граждане могут получить беспошлинно любое число посылок, не превышая лимит, и уже сумма всех доставок за месяц свыше беспошлинного порога должна облагаться налогом.

Также был поднят вопрос о том, будут ли какие-то облегчения в том плане, что люди часто жаловались на очереди за оплатой при получении посылки – там оплати, тут подай заявление и т.д. На это обращение депутатов также был получен положительный для граждан ответ. Госкомтаможни сделает все возможное, чтобы оплата таможенных пошлин, деклараций и пр. была максимально упрощена. Еще один момент касался ставки налога от суммы превышения беспошлинного порога. Поскольку таможня объясняла свое решение понизить беспошлинный лимит до $300 долларов, ссылаясь на похожую практику в России, Турции и части европейских стран, парламентский комитет отметил, что в упомянутых странах сверх лимита уплачивается 13 – 15%. В Азербайджане же сумма этого налога составляет 36%.

— Как аргументирует свою позицию Госкомтаможни и собираются ли что-то менять в данном направлении?

— Нам по этому поводу разъяснений пока не дали, но депутаты думают обращаться дальше по ставке налога. Что же касается снижения порога беспошлинного ввоза, таможня объясняет свое решение поддержкой государственно бюджета, курса национальной валюты, товарных рыков и множеством прочих позитивных экономических обстоятельств. Лично я и несколько других депутатов выступили с предложением понизить порог с 1 января 2021 года, предоставив таким образом возможность людям приспособиться к новым реалиям. Но объяснение было такое, что уже вышло постановление правительства, рассчитаны и просчитаны все сопряженные нюансы.

Отмечу здесь, что я и несколько других депутатов даже сделали заказы на имя близких нам людей, и таким образом собираемся отслеживать, как в действительности будет работать этот механизм. Наверное, уже к концу сентября – началу октября ситуация прояснится — 11 человек – 5 депутатов и 6 близких нам людей получат посылки стоимостью выше и ниже установленного порога в $300. Таким образом мы собираемся убедиться на личном опыте, насколько облегчили процедуру уплаты таможенных пошлин, получения посылок.

— Снижение порога беспошлинного ввоза товаров для личных нужд, как это ни странно, совпало с началом дистанционного образования. Собираются ли пересматривать в сторону повышения лимит на ввоз компьютеров и планшетов учащимися для своего пользования? Ведь это могло бы послужить существенным подспорьем, принимая во внимание более низкие цены на зарубежных торговых интернет-площадках по сравнению с нашими магазинами?

— Такого плана вопросы нами рассматривались, но большая часть депутатов пришла к мнению, что будем лоббировать идею о бесплатном интернете, улучшении интернет сервиса для студентов и учащихся. Поскольку это более реально, а главное, работа в упомянутом направлении потребует улучшения качества интернета в Азербайджане, создания и развития инфраструктуры интернета. Считаем, что это более проходящая инициатива — данные вопросы мы можем реально поставить, доказать, подтвердить и пролоббировать.