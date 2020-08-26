Решение по взиманию пошлины из расчета стоимости одной посылки признано неудачным — Руфат Гулиев

Члены парламентского комитета Милли меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждают ужесточение правил беспошлинных товаров для личного пользования, сообщил # депутат Милли Меджлиса, доктор экономических наук, профессор Руфат Гулиев.

Соответствующее решение №303 подписал 21 августа премьер-министр Али Асадов.

По словам Гулиева, уже внесена ясность в вопрос, касающийся общей стоимости товаров, доставляемых в течение 30-ти дней на таможенную границу Азербайджана посредством международных посылок или прочих компаний-перевозчиков на имя одного и того же физического лица. Напомним, что последним решением беспошлинный порог был понижен с $1000 до $300. Но здесь оставался важный нюанс, говорит Гулиев:

«Лимит рассчитывается не на всю сумму покупок за месяц, а на одну посылку. Даже если стоимость одной посылки меньше $300, это не будет приниматься в расчет при последующей в течение месяца доставке. Эксперименты по взиманию пошлин из расчета стоимости одной посылки были признаны членами нашего парламентского комитета неудачными. Граждане могут получить беспошлинно любое число посылок, не превышая лимит, и уже сумма всех доставок за месяц свыше беспошлинного порога должна облагаться налогом. Члены комитета ММ также пришли к консенсусу о необходимости облегченного подхода к таможенным и прочим сопряженным платежам. «Со всей ответственностью заявляю, что в этом плане будет обеспечен удобный для граждан упрощенный подход», — сказал депутат.

По свидетельству собеседника, третьи сутки парламентский комитет по экономической политике, промышленности и предпринимательству обсуждает внесенные Кабинетом министров изменения в «Льготные и упрощенные правила перемещения через таможенную границу товаров, не предназначенных для производства или коммерческих целей физическими лицами». Обсуждения проходят в режиме онлайн, депутаты стремятся прийти к консенсусу по ряду важных вопросов.

«Считаю, что в документе остаются требующие обязательной проработки нюансы, — сказал он. — Председатель парламентского комитета г-н Таир Миркишили уже отправил письменный запрос в Государственный таможенный комитет. Нами получен ответ из ГТК, содержащий экономические выкладки и аргументы по поводу принятого решения. Сейчас депутаты изучают представленные аргументы. Ожидается второе онлайн-заседание, в ходе которого к нам могут присоединиться другие парламентарии. Скорее всего, оно пройдет с участием представителей Госкомтаможни».

Чтобы прийти к общему мнению по обсуждаемым вопросам, членам парламентского комитета потребуется, максимум, три – четыре дня, говорит Р. Гулиев:

«Мы хотим эту дилемму решить основательно, но для этого депутаты должны прояснить для себя иные моменты, прийти к согласию. Только после этого можно говорить о дальнейших действиях, в ходе которых будет сделано все, чтобы не пострадали мелкие и средние предприниматели. Мы избегаем выносить какие-то огульные решения, но хотим поработать, чтобы после наверняка предпринимать последующие шаги, обращаться в Государственный таможенный комитет и Кабинет министров. Эксперты нашего комитета, аналитики прорабатывают финансовую сторону дела, думают, что можно со всем этим сделать без ущерба для экономики, но с учетом интересов людей, общества, предпринимателей. Думаю, на следующей неделе будет сделано официальное обращение, вопрос вынесут на заседание комитета по экономической политике ММ — далее начнем согласовывать шаги, поскольку мнение группы депутатов и мнение комитета, всего парламента – не одно и то же», — резюмировал Р. Гулиев.

Напомним, что в стране понизился беспошлинный порог на ввоз товаров для личного пользования. Кабинет министров АР внес соответствующие поправки в «Правила льготного и упрощенного провоза физическими лицами». В соответствии с изменениями, общая стоимость товаров, которые можно ввозить на таможенную территорию республики один раз в течение каждого календарного месяца в льготном порядке, снижена с $1500 до $800. Кроме того, общая стоимость товаров, доставляемых в течение 30-ти дней на таможенную границу Азербайджана посредством международных посылок или прочих компаний-перевозчиков на имя одного и того же физического лица, снижена с $1000 до $300.

Гражданам Азербайджана при выезде из страны потребуется оформление письменной таможенной декларации на вывоз суммы в 20 тыс. и более в виде наличной национальной валюты (бумажными и металлическими денежными знаками) и ценными бумагами в нацвалюте. Также письменная декларация требуется на мобильные телефоны и другое оборудование беспроводной связи, ввезенное на территорию Азербайджана физическими лицами во время посещения или почтовыми отправлениями.

Поправки вступят в силу с 19 сентября 2020 года.