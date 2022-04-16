Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил лишить российского гражданства французского актера Жерара Депардье за критику действий России на Украине.

Политик напомнил, что Депардье получил российское гражданство, чтобы не платить высокие налоги во Франции.

«Каждый должен определиться, по чью сторону баррикад он находится, — и гражданин России исконный, и тот, кто получил гражданство России. Если ты выступаешь против России, она тебе не Родина — езжай к себе во Францию», — заявил Миронов в интервью URA.RU.

Ранее Депардье заявил, что считает «российскую спецоперацию» в Украине «безумным и недопустимым» шагом. При этом он подчеркнул, что простые россияне не несут ответственности за «неприемлемые» действия своего правительства. Актер также пообещал, что пожертвует доходы от трех своих концертов в Париже на нужды пострадавших украинцев.

В свою очередь в Кремле предположили, что Депардье не совсем понимает, что происходит, так как не погружен в политическую повестку дня. Также там выразили готовность «рассказать и объяснить» актеру, чтобы «он лучше понимал».

Французский актер получил российский паспорт в 2013 году после введения во Франции налога в размере 75% на доходы более €1 млн в год. В феврале того же года он получил прописку в Саранске и квартиру в Грозном. В 2018 году Депардье оформил прописку в Новосибирске.