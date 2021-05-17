Денис Коркодинов: «Вашингтон вряд ли даст «зелёный свет» на пересмотр итогов Второй Карабахской войны»

«Мы проиграли не Азербайджану, но сами привлекли поражение на свою голову, вследствие авантюрной и безответственной политики властей, проводимой на протяжении последних 23 лет. Основа поражения была заложена в 1998 году на ложной вере в возможность сохранения статус-кво и принципе не уступать ни пяди земли. А завершение поражения объявил Никол Пашинян своим провокационным заявлением «Арцах — это Армения и точка». И это стало концом Армении, концом Карабаха. В течение 23 лет наши власти не учитывали три важнейших фактора реалистичной политики: баланс сил, наличие или отсутствие союзников и, самое главное, необратимость времени». Так выразился о действиях и.о. премьер-министра Никола Пашиняна первый президент Армении Левон Тер-Петросян.

В связи с этим # взяло комментарии у известного российского эксперта Дениса Коркодинова.

«Шансы первого президента Армении и главы партии «Армянский национальный конгресс» Левона Тер-Петросяна по итогам выборов возглавить национальное правительство ничтожны. Это обусловлено, прежде всего, тем, что в случае его победы возникнет возможность пересмотра положений трехстороннего соглашения, завершившего Вторую Карабахскую войну, что совершенно невыгодно ни России, ни Азербайджану, ни нынешнему армянскому кабинету министров во главе с Николом Пашиняном, который в случае реализации ревизионистской политики рискует потерять не только собственную свободу, но и жизнь.

Левон Тер-Петросян, в период своей молодости являясь членом комитета «Карабах», выступал с требованием вывода Нагорно-Карабахской Автономной области из состава Азербайджанской ССР.

Благодаря этому ему удалось завоевать симпатии большинства армян, что позволило ему, в конечном итоге, стать первый главой государства. Однако уже в 1991 году Ереван официально отказался присоединять Нагорный Карабах к Армении, что послужило для карабахских армян основанием для выражения недовольства политикой Левона Тер-Петросяна. Ему вменялось в вину активное сотрудничество с Баку, что, в определённой степени, вызывало раздражение и в кабинетах Белого дома.

В конечном итоге, Левон Тер-Петросян был вынужден под давлением США и армянской оппозиции в 1998 году досрочно уйти в отставку. Армянский электорат прекрасно помнит обстоятельства политического фиаско бывшего президента страны. Он по-прежнему не вызывает симпатии большинства населения, которое, если и ненавидит Никола Пашиняна, то Левона Тер-Петросяна ненавидит ещё больше.

Тем более, Вашингтон вряд ли даст «зелёный свет» на пересмотр итогов Второй Карабахской войны, которые устраивают даже Никола Пашиняна, поскольку позволяют, во-первых, рассчитывать на помощь российского миротворческого контингента, а, во-вторых, решать собственные внутриполитические задачи посредством дискредитации своих противников.

Николу Пашиняну удаётся удерживать власть только посредством политической демагогии, к которой он прибегает каждый раз, когда под ним начинает «раскачиваться трон». Как это ни странно, ему продолжает верить большинство избирателей. В противном случае, его давно бы свергли с поста главы армянского правительства. К тому же, пока в его руках продолжает находиться огромный репрессивный аппарат власти, включая армянские спецслужбы и полицию, благодаря которым удаётся подавлять любые акции гражданского неповиновения.

Посредством скандала с бывшим главой Генерального штаба Оником Гаспаряном, Николу Пашиняну удалось серьёзно подорвать моральный дух армянского генералитета, который, в большинстве своем, стал до безобразия послушным и неспособным противостоять мнению главы правительства страны», — сказал наш респондент.