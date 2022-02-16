Под занавес минувшего года в Центральном банке презентовали памятные денежные знаки, которые пустили в обращение по случаю годовщины исторической победы Азербайджанской Армии в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщил по этому случаю глава ЦБА Эльман Рустамов, памятная банкнота «ZƏFƏR» номиналом 500 манатов призвана увековечить эту победу. Кроме того, появилась и памятная монета «Zəfər», изготовленная из золота и серебра, а также серебряные памятные монеты, посвященные городу Шуша, Джабраильскому, Губадлинскому, Зангиланскому, Физулинскому, Лачинскому, Кяльбаджарскому, Ходжавендскому районам и поселку Суговушан.

Событийный контекст и значение новых купюр остаются на повестке обсуждений. Как сообщил недавно СМИ экономист Эльданиз Амиров, нет серьезных оснований полагать, что банкноты в 500 манатов, выпущенные Центральным банком Азербайджана (ЦБА) в ноябре прошлого года, приведут к девальвации. По словам Амирова, они создают психологическое давление на более мелкие банкноты. Он также заметил, что крупная ассигнация создает некий психологический контекст, поскольку минимальная зарплата в стране гораздо меньше и составила в этом году 300 манатов.

По мнению других аналитиков, выпуск 500-манатной купюры никак не скажется на экономике и на финансовом рынке Азербайджана. При этом для упрощения торговых операций, говорят они, целесообразно печатать 2-3-манатные купюры, поскольку сегодня между 1 и 5 -манатными банкнотами нет других денежных единиц и это вызывает определенные трудности.

Юрист и финансист Акрам Гасанов не видит каких-либо последствий, связанных с появлением этой банкноты:

«Новые 500-манатные банкноты – памятные и выпущены в конце прошлого года в связи с первой годовщиной нашей победы во Второй карабахской войне. Они могут использоваться в платежах, но их тираж небольшой. Эти банкноты предназначены больше для коллекционеров. Обычно наш Центробанк выпускал памятные денежные знаки в виде металлических денег – как правило из золота и серебра. Впервые в прошлом году это были купюры. В целом же это никак не связано с денежной политикой».

Что же касается банкнот номиналом 200 манатов, выпущенных в 2018 году, по этому поводу возникало и остается немало вопросов, сказал Гасанов:

«В некоторых странах уже отказываются от денег большим номиналом. К примеру, Германия отказалась от купюр в 500 евро, и во многих странах номинал не превышает 200 единиц. В нашей стране имеется недостаток мелких купюр номиналом 1, 5, 10, 20 манатов. Я лично зачастую испытываю проблемы в магазинах, такси, либо при каких-то прочих мелких платежах. У людей нет сдачи даже на 20 манатов. Говорит это о дефектной работе Центробанка, который не проводит должного анализа и не видит отсутствия таких купюр.

Ассигнации в 200 манатов используются, как правило, для сбережений и мало «крутятся» в обращении. Разменять их сложно, зачастую для этого приходится что-то покупать. При этом крупные платежи все больше у нас производятся в безналичной форме. Безналичный оборот в стране вырос, но наличный еще достаточно внушительный и мелких дензнаков у нас не хватает».