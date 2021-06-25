Ракетные удары Ирана по украинскому пассажирскому лайнеру стали результатом безответственности, некомпетентности и пренебрежения к человеческой жизни со стороны Тегерана, говорится в официальном докладе канадских экспертов, сообщает Голос Америки.

Однако эксперты не выявили никаких доказательств того, что обстрел носил умышленный характер.

Самолет «Международных авиалиний Украины», следовавший рейсом PS752 из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вскоре после взлета. На борту находились 176 человек, в том числе 55 граждан и 30 постоянных жителей Канады. Три дня спустя иранские вооруженные силы признали, что сбили самолет «по ошибке».

Согласно докладу, криминалисты, исследовавшие все имеющиеся доказательства, не выявили никаких указаний на то, что самолет был сбит умышленно.

«Однако все это никоим образом не снимает ответственность с Ирана», – сказал министр иностранных дел Марк Гарно на брифинге для прессы.

«Он несет полную ответственность за то, что произошло в результате некомпетентности, отсутствия подотчетности, полного провала системы управления и контроля, полной неспособности должным образом оценить риск и отказа закрыть воздушное пространство или хотя бы проинформировать взлетающие самолеты, что они находятся в опасной зоне, так как в районе аэропорта были установлены ракетные батареи», – отметил Гарно.