Военные и эксперты США раскритиковали письмо экс-генералов о психическом здоровье Байдена

Действующие американские военные и эксперты назвали антидемократическим письмо 124 отставных генералов и адмиралов, поставивших под сомнение физические способности президента США Джо Байдена, а также итоги президентских выборов 2020 года.

Как заявил в среду вечером интернет-изданию The Huffington Post приглашенный профессор, бывший полковник армии США Джеффри Маккосланд, подобное послание является «очень плохим примером эрозии отношений между военными и гражданскими в США, что было краеугольным камнем демократии». По его мнению, для военных опасно принимать участие в «откровенно антидемократических кампаниях, направленных на пересмотр результатов честных выборов», что создает опасный прецедент.

Как отмечает газета Politico, письмо отставников «встревожило военных в Пентагоне своим резким тоном и использованием положения генералов и адмиралов страны для распространения дезинформации». Однако официально в военном ведомстве США публикацию комментировать не стали.

В самом тексте открытого письма утверждается, что США находятся в глубокой опасности, поскольку страна «как никогда борется за свое выживание с момента основания в 1776 году». «Это конфликт между сторонниками социализма и марксизма и сторонниками конституционной свободы, — говорится в тексте. — Без честных и справедливых выборов, которые бы точно отражали «волю граждан», наша конституционная республика потеряна». По мнению авторов, Федеральное бюро расследований и Верховный суд должны действовать быстро и не игнорировать нарушения на выборах, «как это было в 2020 году». В тексте также содержится критика в адрес нынешней администрации за выстраивание отношений с Китаем и попытки переговоров по иранской ядерной программе.