День настал: Эрдоган сегодня объявит благую весть

Вся Турция с придыханием ждет анонсированное на сегодня заявление президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана. Ожидается, что президент Эрдоган выступит сегодня перед парламентом страны с обращением к нации.

Осталось всего несколько часов до объявления благой вести и турецкие эксперты гадают, чем же еще таким радостным и необычайным после вчерашнего объявления главой государства наступления турецкой космической эры и запуска ракеты на Луну может удивить он свой народ.

С таким же волнением турки ждали в прошлом году объявление президентом обнаружения громадных запасов углеводородов в Черном море. И вот вчера в ходе своего выступления на церемонии презентации состоящей из 10 пунктов Национальной космической программы президент Эрдоган обещал в среду сообщить важное известие.

В первую очередь в голову приходит мысль, что Эрдоган может объявить о создании Турцией собственной вакцины против коронавируса.

Другим предположением является вероятность обнародования сути реформ, которые разрабатываются Министерством юстиции и Министерством финансов.

Также ходят слухи, что президент Эрдоган объявит о Плане действий в области прав человека в преддверии саммита ЕС.

Это может быть и заявление о начале производства электромобилей или инвестициях американской компании Tesla в эту сферу с учетом того, что Эрдоган провел 27 января телефонные переговоры с главой Tesla и SpaceX Илоном Маском. И в ходе переговоров обсуждалось сотрудничество в различных сферах, включая между компаниями и учреждениями государственного и частного секторов Турции в сфере космических технологий.

Турецкое издание Sabah прогнозирует, что может быть объявлено об обнаружении новых запасов ископаемого золота или запасов природного газа в Средиземном море.

Не исключена вероятность, что речь может пойти о Конституции, о необходимости начала дискуссий по реформированию которой говорил президент 2 февраля.

Что бы то ни было, известно одно – президент Эрдоган умеет удивлять и в последнее время часто приносит благие вести. Посмотрим, чем на сей раз обрадует свой народ турецкий лидер. Осталось всего несколько часов. Подождем…