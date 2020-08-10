День Каспия: волонтеры «ЭкоСферы» избавили бакинский пляж от «пластиковых барханов»

Волонтеры социально-экологического центра «ЭкоСфера» провели акцию, приуроченную ко Дню защиты морской среды Каспийского моря.

День Каспия ежегодно отмечается 12 августа во всех прикаспийских странах с целью привлечения внимания общественности к необходимости сохранения уникальной окружающей среды Каспийского моря.

Как рассказала # руководитель центра, доцент факультета экологии и почвоведения БГУ Фируза Султан-заде, акция по очистке состоялась на территории пляжа в поселке Бузовна:

«Свой пляжный сезон мы начали с уборки мусора. Совместно с сотрудниками Министерства экологии и природных ресурсов чистили пляж. Мероприятие посвящено Дню Каспия. Как и каждый год в эти дни обязательно проводятся акции уборки мусора на пляжах и различные мероприятия. Невзирая на обстоятельства этого года, вызванные пандемией и карантином, мы, соблюдая дистанцию, собрались вместе, чтобы еще раз акцентировать внимание на сохранение окружающей среды», — отметила она.

Волонтеры собрали большое количество мусора, в основном пластиковые бутылки, которые спрессовались, заполнились песком.

«Первый выезд на пляж — это его очистка, и я считаю это правильно! Сначала чистим пляж, отмечаем День Каспия, а потом уже можно решать, кто, где будет отдыхать. Я рада, что мы экологически сознательные люди», — заявила Ф.Султан-заде.

«Пляж… В детстве — чувствуешь себя центром вселенной. Молодость заставляет казаться себе значимым, а потом понимаешь, что ты как песчинка обычного апшеронского кварцевого песка в этом многообразном мире. Песок, струящийся сквозь пальцы — как песочные часы и время, которое стремительно, и вот настали те дни, когда мы уже задумались о важности простых ценностей, об окружающем мире, который без нас хорошо существует вот уже почти шесть месяцев. В период карантина важно оценить происходящее. Природа ожила, воздух очистился», — говорит она в интервью #.

Фирузу Султан-заде и ее команду называют людьми с ярко выраженным «экологическим сознанием». По этому поводу она говорит:

«Такие есть, и нас немало, но почему-то других иногда больше! Тех, которые просто обсуждают, иногда комментируют, иногда ругают, недовольны всеми организациями от частных до государственных, требуют и требуют! А мы не понимаем — почему так сложно просто выкинуть свой мусор? Почему нельзя все собрать в пакет, закинуть в багажник и по дороге выкинуть в контейнер. Или унести в руках — подальше от моря, подальше от пляжей, туда, куда нужно и можно! Это потом мы посидим и «послушаем море», поговорим об искусстве, прогуляемся по песку! А пока — маска, перчатки на руки, мешок и наша команда, социально дистанцированная, направляется к «барханам», поросшим суккулентами. Через 10 минут все мешки заполнены…»

Свою следующую акцию по очистке окружающей среды «ЭкоСфера» проведет 12 августа в Апшеронском национальном парке.