Демократы заявили о победе на выборах в Конгресс

Демократ Джон Оссофф поблагодарил жителей штата Джорджия за избрание его в Сенат, фактически объявив о победе над республиканцем Дэвидом Пердью во втором туре выборов в верхнюю палату.
«Доброе утро. Покорно благодарю народ Джорджии за то, что выбрали меня на службу вам в сенате Соединенных Штатов», — сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
По предварительным данным, после подсчета ста процентов голосов Оссофф набрал 50,2 процента, его оппонент Пердью – 49,8 процента.(РИА Новости)
| 2021-01-06T18:28:58+04:00 6 января 2021, 20:20|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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