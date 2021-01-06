Демократы заявили о победе на выборах в Конгресс

Демократ Джон Оссофф поблагодарил жителей штата Джорджия за избрание его в Сенат, фактически объявив о победе над республиканцем Дэвидом Пердью во втором туре выборов в верхнюю палату.
«Доброе утро. Покорно благодарю народ Джорджии за то, что выбрали меня на службу вам в сенате Соединенных Штатов», — сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.
По предварительным данным, после подсчета ста процентов голосов Оссофф набрал 50,2 процента, его оппонент Пердью – 49,8 процента.(РИА Новости)