Демократы назвали оправдания Трампа в сенате лже-процессом

Демократы в сенате призывают республиканцев проголосовать за «честный процесс» и правду по делу импичмента президента США Дональда Трампа, его оправдание без вызова свидетелей бессмысленно, заявил в пятницу глава демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.

«На судебных процессах есть свидетели, есть документы. Голосование сегодня заключается в том, будет ли честным процесс над президентом США в сенате… Если мои коллеги-республиканцы отказываются рассматривать документы и слушать свидетелей, оправдание президента будет бессмысленным, поскольку оно станет результатом лже-процесса», — сказал Шумер журналистам.

«Перед сенаторами-республиканцами сегодня стоит вопрос – искать правду или заниматься покрывательством, выбрать честный суд или фарс, партию или страну», — заявил Шумер. Он отметил, что итоги голосования, которое состоится позднее в пятницу, пока неизвестны, однако, по его словам, «независимо от его исхода, я верю, что правда в конечном итоге станет явной».