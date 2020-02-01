Демократы назвали оправдания Трампа в сенате лже-процессом

Демократы в сенате призывают республиканцев проголосовать за «честный процесс» и правду по делу импичмента президента США Дональда Трампа, его оправдание без вызова свидетелей бессмысленно, заявил в пятницу глава демократического меньшинства в сенате Чак Шумер.
«На судебных процессах есть свидетели, есть документы. Голосование сегодня заключается в том, будет ли честным процесс над президентом США в сенате… Если мои коллеги-республиканцы отказываются рассматривать документы и слушать свидетелей, оправдание президента будет бессмысленным, поскольку оно станет результатом лже-процесса», — сказал Шумер журналистам.
«Перед сенаторами-республиканцами сегодня стоит вопрос – искать правду или заниматься покрывательством, выбрать честный суд или фарс, партию или страну», — заявил Шумер. Он отметил, что итоги голосования, которое состоится позднее в пятницу, пока неизвестны, однако, по его словам, «независимо от его исхода, я верю, что правда в конечном итоге станет явной».
«Мои республиканские коллеги должны подумать перед голосованием сегодня: правда, правда станет известна», — сказал Шумер.(РИА Новости)
| 2020-01-31T21:58:37+00:00 1 февраля 2020, 05:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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