Актриса Деми Мур поздравила Брюса Уиллиса с прошедшим днем рождения.

На своей странице в социальной сети Мур опубликовала снимок с 67-летним актером. Они позируют на кухне с разделочной доской с грибами. «С днем рождения, Брюс! Спасибо тебе за нашу смешанную семью», — написала звезда.

Актриса имеет в виду, что поддерживает дружеские отношения с новой супругой Уиллиса Эммой Хеминг, дети от обоих браков Уиллиса знакомы друг с другом и проводят вместе время.

Ранее сообщалось, что актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за якобы развивающейся ранней деменции. Предположительно, звезде «Крепкого орешка» стало трудно запоминать свои реплики.

Поклонники считают, что перед своим уходом он решил заработать побольше денег, снимаясь в большом количестве фильмов среднего качества. Информацию о проблемах со здоровьем актера подтвердил режиссер Мэтт Эскандари, работавший вместе с ним. Официально представители Уиллиса слухи не подтверждали. (sports.ru)