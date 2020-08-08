Демарш Козака и белорусский трек

В последнее время Москву преследуют внешнеполитические неудачи. Все перечислять не будем, но на двух, по нашему мнению, особо важных, остановимся.

На первом месте по времени и значению, конечно, белорусские проблемы. Судя по последнему интервью Александра Лукашенко известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону, бацько решил не просто повысить ставки, а взвинтить их до всех возможных в данный момент времени пределов.

Прямые и недвусмысленные обвинения в адрес Кремля соседствуют с демонстративными передвижениями войск, их учениями и рядом совместных мероприятий белорусских и украинских пограничников по охране общей границы.

Именно белорусские проблемы вывели на второй план для Кремля все остальные, начиная от Хабаровска и кончая украинским Донбассом.

Тем не менее, последний остается в поле зрения российской власти и здесь ей приходится считаться с рядом удачных действий украинской дипломатии.

В частности, в состав украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Украина-Россия-ОБСЕ были включены граждане, которые в результате российской агрессии вынуждены были из Донбасса переехать в другие украинские города. Переговоры проходят в Минске.

В Москве все время поют песню о так называемых представителях Донбасса в составе российской делегации с паспортами России, с которыми Киев должен вести переговоры об урегулировании. Вот в составе украинской делегации появились тоже представители Донбасса с украинскими паспортами, но без российских.

В Донецке и Луганске по этому поводу случилась просто истерика. Их даже фиктивное представительство в ТКГ просто стало смешным и даже анекдотичным. Некоторые из них до 2014 года вообще на Донбассе не проживали.

В Москве тоже были крайне неприятно удивлены, но реакцию отложили, ограничившись обвинениями Киева в неконструктивности.

Следующей неудачей стал результат июльских переговоров отвечающего за украинское направление заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлине и Париже. Стало очевидным, что западные участники нормандского формата все больше склоняются в сторону поддержки украинской позиции и не будут оказывать давление на Киев, как того требует Москва.

После парижской встречи лидеров Украины, России, Германии и Франции в декабре прошлого года развитие получил формат переговоров на уровне советников лидеров четырех государств. В частности, он и проходил в июле.

В какой-то момент в Москве поняли, что теряют инициативу в переговорах и в свете уже очевидных белорусских осложнений перешли к языку угроз и шантажа.

Дмитрий Козак направил в Киев, Берлин и Париж письма одинакового содержания о том, что Россия выходит из нормандских переговоров на уровне советников лидеров государств, поскольку считает их «спектаклем» и «имитацией бурной деятельности». Из письма следует, что все дальнейшие дискуссии по этому поводу будут вестись без Козака, возможно, с участием российского МИД. Россия в очередной раз признала, что главная идея — перевести все в прямые переговоры Киева с сепаратистами из Донецка и Луганска.

В украинской столице считают, что у демарша Козака есть серьезная субъективная составляющая. У него прорвалась неприязнь к своему vis-a-vis, руководителю Офиса президента Украины Андрею Ермаку. Последнего обвинили в «разрушении Минска», а также в том, что украинская сторона проводит несогласованные шаги, не держит слово и нарушает все обязательства, даже письменные. Интересно, что в этом же духе сыпались обвинения и от предшественника Козака на переговорах Владислава Суркова.

Внешне это выглядит не совсем понятным. Ермак известен рискованными инициативами и не всегда продуманными международными контактами. Его деятельность вызывала скандалы в Киеве, он приобрел имидж своего рода российского агента в команде президента Владимира Зеленского. Более того, известный своими оппозиционными взглядами и действиями московский политолог Валерий Соловей практически всегда при обсуждении украинского вопроса подчеркивал, что Ермак завербован российскими спецслужбами и даже называл его псевдоним. И что у Козака с ним сложились вполне рабочие отношения.

Можно говорить о какой-то игре, об этом сказал сам Ермак, но демарш и его содержание это не отменяет.

Москва затеяла очень рискованную игру. В Берлине отметили, что действия Козака не имеют реальных оснований и выход из переговоров на уровне советников не является позитивным.

Не очень понятным является дальний план Москвы. Выход из переговоров, не имевших существенных позитивных результатов, негатива для Украины не несет. Зато для Берлина и Парижа виновной в срыве переговорного процесса однозначно является Белокаменная. Переложить на Киев ответственность, если такой была первоначальная цель, точно не получится. Навряд ли в Москве не просчитали такой вариант, там достаточно опытные люди, тогда зачем все это?

Первое. Это вынужденная реакция на негативное развитие событий в Украине на Донбассе и затем в Беларуси безотносительно тому, чем закончатся там выборы президента. В событийном и персональном вариантах.

Второе. Потеря дипломатической инициативы в нормандском формате, пусть и на уровне советников и на переговорах в ТКГ заставляет Москву в виде демарша Козака затянуть время и посмотреть на динамику развития событий в Украине после местных выборов. В Кремле считают, непонятно на каком основании, что Зеленский и его партия «Слуга народа» потерпят поражение, что сделает его более податливым перед лицом российского давления.

Третье. Очень многое будет зависеть, в каком виде Лукашенко выйдет из выборов и размаха ожидаемых протестов. Если он с ними справится без существенных потерь престижа, стрельбы и массовых арестов, то отношения с Беларусью вступят в новую фазу с серьезным ущербом для России. В этом случае Кремлю понадобится демонстрировать сворачивание внешнеполитических авантюр для выхода на новый уровень отношений с Западом.

Косвенно это подтверждается прогрессом в договоренности по обмену пленными на Донбассе и поддержанием перемирия, чего раньше не бывало.

Четвертое. Мы здесь не анализируем возможность расширения внутренних протестов от Хабаровска до Карелии. Их подъем прогнозируют на осень после местных выборов в ряде регионов России. Они способны сильно ослабить возможности внешней экспансии Кремля.

Ожидаемое расширение и усиление американских санкций заставляет Москву несколько хаотично искать способы если не выхода, то их ослабления. Целенаправленной линии в этом не просматривается, налицо некоторая разбалансированность и несогласованность действий различных ведомств.

С другой стороны, что-то решать нужно достаточно быстро. Если в Вашингтоне после ноябрьских выборов будет демократическая администрация, то санкции усилятся и отменить их будет очень трудно. Так что времени у Путина примерно до февраля будущего года. После этого Вашингтон явно усилит давление, и московские перспективы выглядят крайне удручающими.